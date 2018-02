Prêmio Jabuti 2015 bate recorde de inscrições

Um dos mais abrangentes prêmios literários do País, que reconhece o trabalho de toda a indústria do livro - do autor da obra ao designer gráfico, do tradutor ao ilustrador, do livro de biologia ao romance - o Jabuti recebeu um número recorde de inscrições nesta sua 57.ª edição.

No total, 2.573 títulos vão disputar a estatueta este ano nas 27 categorias. O vencedor de cada uma delas ganha, ainda, R$ 3.500 e pode concorrer ao Livro do Ano, no valor de R$ 35 mil. No ano passado, foram inscritas 2.240 obras; em 2013., 2.124 e em 2012, 2.257. Marina Colasanti e Laurentino Gomes ganharam o Livro do Ano de ficção e não ficção, respectivamente, em 2014.

Nesta edição, foram incluídas as seguintes categorias: Adaptações (textos transformados em quadrinhos e vice-versa) e Infantil Digital.