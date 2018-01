Prêmio Jabuti 2015 anuncia finalistas em 27 categorias; veja a lista

(Atualizada às 9h43, 23/10) O Prêmio Jabuti anunciou nesta quinta-feira, 22, os 10 finalistas de sua 57.ª edição. Entre os concorrentes das categorias mais tradicionais estão Chico Buarque, Cristóvão Tezza, Maria Valéria Rezende e Bernardo Kucinski. Marcelo Godoy, repórter do Estado, concorre com A Casa da Vovó - Uma Biografia do Doi - Codi (1969-1991), o Centro de Sequestro, Tortura e Morte da Ditadura Militar, na categoria Reportagem e Documentário. Humberto Werneck e Ignácio de Loyola Brandão, ambos colunistas do Caderno 2, também concorrem.

Este ano, foram inscritas 2.575 obras em 27 áreas. A novidade foi a criação das categorias Adaptação, para quadrinhos, e Digital Infantil.

Os três primeiros colocados serão conhecidos no dia 19 de novembro, quando será realizada uma nova apuração aberta ao público. A entrega dos prêmios será no dia 3 de dezembro, no Auditório do Ibirapuera. O vencedor de cada categoria ganha R$ 3.500 e o autores do Livro do Ano de Ficção e de Não Ficção levam, ainda, R$ 35 mil.

Confira os finalistas das categorias mais literárias:

Romance

A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli (Companhia das Letras)

Belo como um Abismo, de Elias Fajardo (7Letras)

Caderno de um Ausente, de João Anzanello Carrascoza (Cosac Naify)

Flores Artificiais, de Luiz Ruffato (Companhia das Letras)

O Irmão Alemão, de Chico Buarque (Companhia das Letras)

O Oitavo Selo, de Heloisa Seixas (Cosac Naify)

O Professor, de Cristovão Tezza (Record)

Os Piores Dias de Minha Vida Foram Todos, de Evandro Affonso Ferreira (Record)

Quarenta Dias, de Maria Valéria Rezende (Alfaguara)

Semíramis, de Ana Miranda (Companhia Das Letras)

Contos e Crônicas

A Calma dos Dias, de Rodrigo Naves - Editora: Companhia das Letras

Cachorros, de Ivana Arruda Leite - Editora: V. de Moura Mendonça Livros (Demônio Negro)

Dez Centímetros Acima do Chão, de Flavio Cafiero (Cosac Naify)

Noites Lebloninas, de João Ubaldo Ribeiro (Alfaguara)

O Homem-mulher, de Sérgio Sant’anna (Companhia das Letras)

Olhos D’água, de Conceição Evaristo (Pallas)

Parafilias, de Alexandre Marques Rodrigues (Record)

Sem Vista para o Mar - Contos de Fuga, de Carol Rodrigues (Edith)

Sonhos Rebobinados, de Humberto Werneck (Arquipélago)

Você Vai Voltar Pra Mim e Outros Contos, de Bernardo Kucinski (Cosac Naify)

Poesia

11/12 Onze Duodécimos, de Horácio Costa (Lumme Editor)

A Comedia de Alissia Bloom, de Manoel Herzog (Patuá)

Clio, de Marco Lucchesi (Globo)

Corpo de Festim, de Alexandre Guarnieri (Confraria do Vento)

Experiências Extraordinárias, de Rodrigo Garcia Lopes (Kan Editora)

Garimpo, de Líria Porto (Editora Lê)

Poemas Apócrifos de Paul Valéry Traduzidos por Márcio-andré, de Márcio-andré (Confraria do Vento)

Poesia Bovina, de Érico Nogueira (É Realizações)

Saccola de Feira, de Glauco Mattoso (Nversos)

Um Esboço de Nudez, de Nathan Sousa (Penalux)

Biografia

Cinquenta Anos Esta Noite, de José Serra (Record)

Francisco Julião - Uma Biografia, de Cláudio Aguiar (José Olympio)

Getúlio - da Volta pela Consagração Popular ao Suicídio (1945-1954), de Lira Neto (Companhia das Letras)

História da Princesa Isabel, de Regina Echeverria (Versal Editores)

Luís Carlos Prestes - Um Revolucionário Entre Dois Mundos, de Daniel Aarão Reis (Companhia das Letras)

Nise da Silveira: Caminhos de Uma Psiquiatra Rebelde, de Luiz Carlos Mello (Automática Edições - Hólos)

O Amigo Americano - Nelson Rockefeller e o Brasil, de Antonio Pedro Tota (Companhia das Letras)

Orlando Villas Bôas e a Construção do Indigenismo no Brasil, de Orlando Villas Bôas Filho (Mackenzie)

Quem Samba Tem Alegria: A Vida e o Tempo do Compositor Assis, de Gonçalo Silva Junior (Civilização Brasileira)

Vida de Cinema, de Cacá Diegues (Objetiva)

Reportagem e Documentário

1964 na Visão do Ministro do Trabalho de João Goulart, de Almino Affonso (Imprensa Oficial do Estado e FUNDAP)

A Casa da Vovó - Uma Biografia do Doi - Codi (1969-1991), o Centro de Sequestro, Tortura e Morte da Ditadura Militar, de Marcelo Godoy (Alameda)

A História do Brasil nas Ruas de Paris, de Mauricio Torres Assumpção (Casa da Palavra)

Araguaia, de Carlos Amorim (Record)

Brado Retumbante, de Paulo Markun (Benvirá)

Música Com Z, de Zuza Homem de Mello (34)

O Lado Sujo do Futebol - a Trama de Propinas, Negociatas e Traições que Abalou o Esporte mais Popular do Mundo, de Amaury Ribeiro Jr, Leandro Cipoloni, Luiz Carlos Azenha, Tony Chastinet (Planeta)

O Réu e o Rei - Minha História com Roberto Carlos, em Detalhes, de Paulo Cesar de Araújo (Companhia das Letras)

Os Vencedores: A Volta por Cima da Geração Esmagada pela Ditadura de 1964, de Ayrton Centeno (Geração)

Um Homem Torturado - Nos Passos de Frei Tito de Alencar, de Leneide Duarte-plon e Clarisse Meireles (Civilização Brasileira)

Adaptação

A Morte de Ivan Ilitch Em Quadrinhos, de Caeto (Peirópolis)

Avantesmas - 13 Histórias Clássicas de Fantasmas, de Claudio Blanc (Autêntica)

Édipo Rei - Sófocles, de José Carlos Aragão (Paulinas)

Grande Sertão: Veredas - Graphic Novel, de Guazzelli e Rodrigo Rosa (Biblioteca Azul/Globo)

Kaputt, de Guazzelli (WMF Martins Fontes)

O Guarani em Cordel, de Klévisson Viana (Amarylis)

O Morro dos Ventos Uivantes, de Ligia Cademartori (FTD)

Os Miseráveis, de Silvana Salerno (Companhia das Letras)

Os Sertões e Outras Linhas, de Paulo Barreto (Senac)

Xerazade, A Onça e o Saci, de Tiago de Melo Andrade (Edelbra)

Infantil

A História Verdadeira do Sapo Luiz, de Luiz Ruffato (DSOP)

A Menina que Descobriu o Segredo da Bahia, de Joel Rufino dos Santos (Rovelle)

A Poesia da Primeira Vez, de Stella Maris Rezende (Globinho)

A Raiva, de Blandina Franco (Zahar)

A Roupa Nova do Arco-da-velha, de Flávia Savary (Cidade Nova)

O Pequeno Samurai, de André Kondo (FTD)

Orie, de Lucia Hiratsuka (Zahar)

Passos no Porão, de Maria Clara Cavalcanti (Escrita Fina)

Quando Blufis Ficou em Silêncio, de Lorena Nobel e Gustavo Kurlat (Companhia das Letras)

Um Menino chamado Raddysson e Mais os Meninos de Portinari, de Ziraldo (Melhoramentos)

Infantil Digital

A Menina e o Golfinho, de Anna Claudia Ramos (Galpão/Galpãozinho)

A Trilha, de Roberta Asse (Peirópolis)

Branca de Medo, de Cláudio Martins (FTD)

Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas, de Flavio de Souza (FTD)

Flicts, de Ziraldo (Melhoramentos/Engenhoca)

Meu Aplicativo de Folclore, de Ricardo Azevedo (Ática)

O Jogo do Vai e Vem, de Flávia Muniz (FTD)

Show de Bola, de Jonas Worcman de Matos e José Santos (FTD)

Turma do Som Livro 1, de Cecília Cavalieri França (Escribo Educação e Tecnologia)

Via Láctea de Olavo Bilac, de Samira Almeida e Fernando Tangi (Storymax)

Juvenil

A Linha Negra, de Mario Teixeira (Scipione)

Apenas Tiago, de Caio Riter (Positivo)

Eu Contra Ele nas Cavernas de Minas, de Joel Rufino dos Santos (Rovelle)

Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis, de Álvaro Cardoso Gomes (FTD)

Minuano, de Tabajara Ruas (Besourobox)

O Mistério do Capiongo, de Joaquim de Almeida (Scipione)

O Palhaço Está em Greve, de Marco Túlio Costa (Galera Record)

O Segredo do Meu Irmão, de Cássio Pantaleoni (8Inverso)

Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos, de Ignácio de Loyola Brandão (Moderna)

Quissama - O Império dos Capoeiras, de Maicon Tenfen (Biruta)

Ilustração

A Vida de Jonas, de Magno Costa (Zarabatana Books)

Cidade Imaginária, de Anico Herskovits (Letra 1)

Claudius, de Claudius Ceccon (SESI-SP)

Desenhando Longe - Cadernos de Viagem: EUA Copa 94, de Paulo Caruso (Imprensa Oficial do Estado)

Fernando Lopes - A Arte de Ilustrar, de Fernando de Castro Lopes (Edição do Autor)

Filosofias Baratas me são as Mais Caras, de Orlando Pedroso (Global)

Labirinto, de Alex Cerveny (Neotropica)

Lobisomem sem Barba, de Wagner Willian (Balão Editorial)

Vida e Obra de Terêncio Horto, de Andre Dahmer (Companhia das Letras)

Yeshuah Onde Tudo Está, de Laudo Ferreira e Omar Viñole (Devir Livraria)

Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil

A Força da Palmeira, de Anabella López (Pallas)

A Incrível História do Dr. Augusto Ruschi, o Naturalista, e os Sapos Venenosos, de Edith Derdyk (Melhoramentos/Palavra Cantada)

As Surpreendentes Aventuras do Barão de Munchausen, de Rafael Coutinho (Cosac Naify)

Mel na Boca, de André Neves (Cortez)

Meus Tipos Esquecíveis, de Marcelo Cipis (Mov Palavras)

O Coiso Estranho, de José Carlos Lollo (Companhia das Letras)

O Livro do Acaso, de Nelson Cruz (Abacatte Editorial)

O Sonho de Karim, de Veruschka Guerra (Paulus)

Os Três Ratos de Chantilly, de Alexandre Camanho (Pulo do Gato)

Pelo Rio, de Vanina Starkoff (Pallas)

Socorram-me em Marrocos, de Andrés Sandoval (Companhia das Letras)

Tradução

As Aventuras do Bom Soldado Svejk, por Luís Carlos Cabral (Objetiva)

Cancioneiro, por José Clemente Pozenato (UNICAMP/Ateliê)

Elegias de Sexto Propércio, por Guilherme Gontijo Flores (Autêntica)

Graça Infinita, por Caetano Galindo (Companhia das Letras)

Héracles, por Trajano Vieira (34)

Medeias Latinas, por Márcio Meirelles Gouvêa Júnior (Autêntica)

O Mundo Como Vontade e Representação, tomo II: Complementos Livros III- IV, Volume 2, por Eduardo Ribeiro da Fonseca (UFPR)

Os Luminares, por Fabio Bonillo (Biblioteca Azul)

Spinoza Obra Completa - Vols. 1 a 4, por J. Guinsburg, Newton Cunha e Roberto Romano (Perspectiva)

Vida e Destino, por Irineu Franco Perpetuo (Objetiva)

Capa

Claudius, por Christiano Calvet & Cecilia Costa (SESI-SP)

Freud e a Narrativa Paranoica: Schreber Revisitado, por Carolina Aires Sucheuski (Edusp)

Monções e Capítulos da Expansão Paulista, por Victor Burton (Companhia das Letras)

Pantanal Selvagem - Wild Salvage, por Mike Bueno (Entrelinhas)

Pietr, o Letão, por Alceu Chiesorin Nunes (Companhia das Letras)

Pixinguinha: Outras Pautas, por Thomas Manss & Company (Edições Sesc São Paulo, Instituto Moreira Salles e Imprensa Oficial do Estado de São Paulo)

Quando Eles Dançam - When They Dance, por Antonio Carlos de Angelis (Senac SP)

Raízes Errantes, por Warrakloureiro (Edições Sesc São Paulo)

Sublimação | Ana Nitzan, por Ana Nitzan e Milena Galli (Edição do Autor)

Um Por Um, por Thiago Lacaz (Três Estrelas)

Projeto Gráfico

Arquitetura - Gustavo Penna - Impressões, por Guili Seara (Bei)

Cidade Imaginária, por Anico Herskovits (Letra 1)

Ensino de Arte e a Educação para o Século 21, por Guili Seara (Instituto Ayrton Senna)

Jorge Zalszupin: Design Moderno no Brasil, por Daniel Brito (Olhares)

Livro dos Ex-libris, por Ana Luisa Escorel (Ouro Sobre Azul, Imprensa Oficial do Estado e Academia Brasileira de Letras)

Maneiras de Expor: Arquitetura Expositiva de Lina Bo Bardi, por Ana Heloisa Santiago (Museu da Casa Brasileira)

O Gráfico Amador: As Origens da Moderna Tipografia Brasileira, por Mayumi Okuyama (Verso Brasil)

Pantanal Terra e Água, por Daniel Brito (Underwater Books)

Paulo Martinez: Moda é F#%@, por Graziela Peres e Renata Meinlschmiedt (Luste Editores)

Sublimação | Ana Nitzan, por Milena Galli (Edição do Autor)

Teoria/Crítica Literária, Dicionários e Gramáticas

Cangaços, de Ieda Lebensztayn e Thiago Mio Salla (Record)

Dialogismo: Teoria E(em) Prática, organização de Beth Brait e Anderson Salvaterra Magalhães (Terracota)

Dicionário da Política Republicana do Rio de Janeiro, de Alzira Alves de Abreu (FGV)

Dicionário Miguel de Cervantes - o Sagrado Direito de Sonhar, de Luiz Coronel (Mecenas)

Do Mito das Musas à Razão das Letras: Textos Seminais para os Estudos Literários (século VIII A.C. - Século XVIII) - Autor: Roberto Acízelo de Souza - Editora: Argos Editora da Unochapecó

Gramática da Língua Portuguesa Padrão com Comentários e Exemplários, de Amini Boainain Hauy (Edusp)

Gregório de Matos e Guerra - Letrados, manuscritura, retórica, autoria e público na Bahia dos séculos XVII e XVIII - Volume 5, organização de João Adolfo Hansen e Marcello Moreira (Autêntica)

História da Literatura Universal, de Ana Maria Junqueira Fabrino (Intersaberes)

Literatura Brasileira uma Perspectiva Histórica, de Ewerton Kaviski e Maria Luísa Carneiro Fumaneri (Intersaberes)

Machado de Assis e o Processo de Criação Literária, de Jaison Luís Crestani (Edusp/Nankin)

Comunicação

Annuncios do Almanak de Laemmert 1919 1923-1924, de Geraldo Alonso Filho e Paulo Cezar Goulart (A9 Editora)

Cartas a Lula - o Jornal Particular do Presidente e sua Influência no Governo do Brasil, de Bernardo Kucisnski (Edições de Janeiro)

Gestão dos Jornais Brasileiros na Internet: Um Estudo Sobre os Fatores de Aceitação, Impactos e Oportunidades no Ambiente Digital, por Renato Fonseca Alves de Andrade (SESI-SP)

Imagem Contestada - A Guerra do Contestado pela Escrita do Diário da Tarde(1912-1916), de Karina Janz Woitowicz (UEPG)

Jornada pelo Reino da Mídia, de Antonio Cabral (Bússola)

Moda e Publicidade no Brasil nos Anos 1960, de Maria Claudia Bonadio (Nversos)

O Bisbilhoteiro das Galáxias - Autor: Jotabê Medeiros - Editora: Lazuli Editora

Palavras e Brados. José do Patrocínio e a Imprensa Abolicionista do Rio de Janeiro, de Humberto Fernandes Machado (EDUFF)

Saúde e Jornalismo: Interfaces Contemporâneas, de Kátia Lerner, Igor Sacramento (Fiocruz)

Teoria e Metodologia da Comunicação, de José Marques de Melo (Paulus)