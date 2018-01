Por todos os trovões! Thor agora é mulher!

Não significa que o martelo divino tenha saído do armário. Mas é certo que o armário do Deus do Trovão nunca mais será o mesmo depois dessa.

Foi anunciada essa semana uma drástica mudança num dos mais longevos personagens da franquia Marvel Comics, o semideus Thor. Não é que ele vá mudar o layout ou virar homeless, nada disso. Thor agora será uma mulher.

Thor é um personagem da mitologia nórdica que foi levado aos quadrinhos em 1962 por Stan Lee e Jack Kirby. O filho de Odin, até então o único capaz de empunhar o martelo Mjolnir, que pode implodir montanhas, será pela primeira vez encarnado por uma garota, segundo anunciou a companhia.

"A inscrição no martelo de Thor diz 'qualquer um pode empunhar esse martelo e, se ELE for puro, poderá possuir o poder de Thor'. Bem, é hora de atualizar essa inscrição", disse Wil Moss, editor da Marvel. "O novo Thor vai continuar a orgulhosa tradição da Marvel de fortes personagens femininos, como Capitã Marvel, Storm, Viúva Negra e outras. E essa nova Thor não é uma substituta mulher temporária. Ela é agora a primeira e única Thor", afirmou.

O roteirista da nova série, Jason Aaron (o desenhista será Russell Dauterman), também falou sobre o novo personagem e disse que ela não receberá nomes como Lady Thor ou Thora. "É Thor, é o Thor do Universo Marvel e nunca se viu nada igual antes". Com essa nova incorporação feminina, a Marvel aumenta para 8 o número de suas revistas cujas protagonistas são mulheres.

A Marvel faz mistério para jogar ainda mais fumaça no nevoeiro. "Quem é ela. De onde ela vem e qual sua conexão com Asgard e o Universo Marvel?".

"Com Thor, queremos nos dirigir diretamente a uma audiência que faz muito tempo não era objetivo das revistas de super-heróis na América: as mulheres e as meninas", conclui o comunicado da Marvel.

Há controvérsias. Muitos grupos de fãs femininas de quadrinhos preferiam continuar vendo o personagem na pele do atlético ator Chris Hemsworth, que no cinema tem encarnado Thor (quase em igual número, garotas se desdobram por Tom Hiddleston, que faz o personagem Loki, o irmão bastardo e ambicioso de Thor).

Vai ser uma doideira. Aquela roupinha do Thor modelo único (colete de seis botões gigantes, botas, calça legging, capinha vermelha), bom, aquilo tudo só serve para uma única ocasião - não dá para uma super-heroína ir com aquilo a todas as festas na sede dos Vingadores. Tem de ter outras coisas para vestir. Certo?