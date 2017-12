Policiais são condenados por roubo de bíblia rara de Gutenberg em Moscou Um coronel do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia foi condenado pelo roubo de uma bíblia rara do século 15 do gráfico alemão Johannes Gutenberg e por tentar vendê-la por cerca de 1,15 milhão de dólares, uma fração de seu valor real, disse um porta-voz do tribunal nesta sexta-feira.