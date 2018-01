Poeta John Ashbery morre aos 90 anos

John Ashbery, considerado um dos maiores poetas do mundo, morreu aos 90 anos de causas naturais no início da manhã deste domingo, 3, em sua casa, em Hudson, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por David Kermani, marido do poeta.

Sua coleção de poemas de 1975 Self-Portrait in a Convex Mirror venceu os prêmios Pulitzer, National Book Award e National Book Critics Circle.

Ashbery foi um enigmático gênio da poesia moderna cuja energia, ousadia e domínio sem limite da linguagem elevou a poesia americana a níveis brilhantes.

Entre a geração de poetas que incluiu Richard Wilbur, W.S. Merwin e Adrienne Rich, Ashbery se destacou.

Ele era conhecido por sua audácia e brincadeira com as palavras, por alternar erudição com tom coloquial e por seu humor e sabedoria.