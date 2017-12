Poesia, cinema e música são os destaques da Bienal do Livro nesta segunda-feira

Na programação da Bienal do Livro de São Paulo para esta segunda-feira, a poesia e a música ganham destaque - e tem até sessão de cinema.

Às 14h, no Anfiteatro, a cantora, compositora e instrumentista Tetê Espíndola apresenta suas músicas, que passeiam entre o cancioneiro popular e o experimentalismo. No mesmo horário, na Praça de Histórias, Sérgio Vaz, Binho e Ruivo Lopes comandam debate sobre bibliotecas e, claro, poesia.

Mais tarde, às 16h, o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro (que conta a história de um garoto cego que descobre a sua sexualidade) terá exibição no Anfiteatro - o filme venceu prêmios em diversos festivais internacionais, como em Berlim e no México. No mesmo horário, no Salão de Ideias, o cientista político Francis Dupuis-Déri, da Universidade de Quebec, no Canadá, e o filósofo Pablo Ortellado (USP), debatem "a urgência das ruas", com mediação do jornalista Bruno Paes Manso.

Às 17h, Flavia Gasi, David de Oliveira Lemes e Daniel Pellizzari falam sobre games e literatura, no Espaço Imaginário.

Em seguida, a historiadora Mary Del Priore, o ficcionista Alberto Mussa e o cineasta Cao Hamburger conversam sobre ficção e memória relacionadas ao tempo, com mediação de Cassiano Elek Machado, no Salão de Ideias, às 18h.

Às 20h, quem gosta de espetáculos de dança tem a chance de conferir Eu em Ti, apresentação da Cia. Borelli inspirada na poesia de Adalgisa Nery e na obra do pintor e poeta modernista Ismael Nery, que ocorre no Anfiteatro. No mesmo horário, quem prefere música, pode querer estar no Salão de Ideias, onde o crítico americano Alex Ross e o diretor artístico da Orquestra Sinfônica de São Paulo Arthur Nestrovski discutem a música de concerto hoje.