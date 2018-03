Piloto herói fecha acordo para contar sua história em livro

A editora William Morrow informou que o piloto deve trabalhar com um escritor para produzir dois livros.

O primeiro, cujo lançamento está marcado para o final deste ano, será uma autobiografia. Abordará sua infância, a época em que prestou serviço militar e os eventos que o tornaram herói. O segundo livro ainda não possui nome.

Todas as 155 pessoas a bordo da aeronave sobreviveram ao pouso de emergência do Airbus A320. O avião foi atingido por pássaros que se chocaram contra os motores do avião. O incidente fez as turbinas pararem de funcionar instantes depois que o jato decolou do aeroporto LaGuardia, em Nova York, em janeiro.

A calma do ex-piloto da Força Aérea dos Estados Unidos diante de uma situação de pressão o tornou herói durante tempos de crise econômica.

"Sully acredita que sua experiência de vida antes do pouso de emergência foi uma preparação para esse sucesso; e os maiores desafios da vida podem ser superados se você estiver preparado para eles", informou a William Morrow, em um comunicado.

Um porta-voz da família de Sullenberger, Alex Clemens, afirmou no comunicado que o piloto pode voltar para seu posto na US Airways em junho ou julho.

"Enquanto ele concorda em escrever um livro sobre sua vida e os eventos dramáticos de 15 de janeiro de 2009, ele está ansioso para retornar à sua profissão e à família de 34 mil funcionário da US Airways num futuro próximo", disse Clemens.

William Morrow é uma marca da HarperCollins, que faz parte do conglomerado de mídia News Corp, de Rupert Murdoch.