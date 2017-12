Perseguição policial assusta visitantes da Flip

Uma perseguição policial, com armas em punho e tiros, assustou os visitantes da Festa Literária Internacional de Paraty neste domingo, 3, último dia do evento, um pouco antes do meio-dia. Um homem foi preso e ninguém ficou ferido.

A polícia perseguia um carro com suspeitos de terem participado de assalto na praia do Jabaquara e a ação passou pela frente da Tenda dos Autores, palco principal da festa. Os tiros, no entanto, foram disparados a cerca de 2 km dali.

Paraty é a terceira cidade mais violenta do estado do Rio de Janeiro.