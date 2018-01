Pedro Bandeira participa de bate-papo ao vivo na TV Estadão

Lido por várias gerações de brasileiros, o escritor Pedro Bandeira participa, ao vivo, de uma entrevista na TV Estadão nesta terça-feira, 29, às 11 horas. Em conversa com a repórter Maria Fernanda Rodrigues, ele fala sobre sua carreira e os novos projetos, como o livro infantil Esses Bichos Maluquinhos, que lança na próxima semana na Bienal do Livro do Rio de Janeiro.

Aos 75 anos, o escritor santista acumula números impressionantes. Já escreveu 110 livros e vendeu cerca de 25 milhões de exemplares. A Droga da Obediência é seu título de maior sucesso, com dois milhões de exemplares vendidos. Juntos, os títulos de sua série Os Karas, inaugurada justamente como A Droga da Obediência, venderam 4 milhões de cópias ao longo da história. Sua obra infantil e juvenil é publicada pela Moderna.

Pedro, que é, ainda, autor de A Marca de Uma Lágrima, outro sucesso de público, acaba de lançar o romance policial Melodia Mortal (Rocco), seu primeiro livro para adultos.

