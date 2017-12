Paulo Scott traz em seu novo livro o paradoxo de 'viver de literatura'

O Ano Em Que Vivi de Literatura é um livro que encanta o leitor a partir de seu título. O achado – irônico – que dá nome ao romance do gaúcho Paulo Scott tem o mérito de produzir curiosidade com o paradoxo de “viver de literatura”. Ao longo da narrativa, percebe-se que os termos “viver” e “literatura” vão sendo matizados e relativizados, até o ponto em que já se tiver percebido que Graciliano, o escritor que protagoniza a obra, mal vive e mal escreve.

“Viver de literatura”, no caso do livro de Scott, é dilapidar, ao longo de um ano, um prestigioso e polpudo prêmio literário (de R$ 300 mil) alcançado com um pequeno romance, publicado por uma editora menor, à revelia do editor da editora comercial com a qual Graciliano tem contrato. Obtido o prêmio e de posse do dinheiro, o protagonista gaúcho, de cerca de 40 anos de idade, solteiro, sem filhos, tem a possibilidade de realizar o sonho de muitos escritores brasileiros: ficar um ano livre de pressões econômicas e disponível para se dedicar a seu ofício. Graciliano vende o carro e um imóvel no Rio Grande do Sul, para comprar um apartamento em Botafogo, no Rio de Janeiro, onde se estabelecerá. Paulo Scott, portanto, enfrenta-se com seu tempo, e cria, de modo bastante verossímil, o universo de um artista brasileiro ainda numa era de prosperidade econômica – o romance se passa em 2011 – diante de seu métier.

Esse escritor, Graciliano, que ao longo de todo um ano vive à margem da sociedade dita produtiva, o que tem a nos mostrar sobre ela? Quais agruras o herói de nosso tempo revelará? Vejamos: ex-professor universitário de História, Graciliano, de posse de seu capital, entrega-se à boemia e a pequenas viagens decididas por impulso, a bares e festas. É curiosíssimo como ao longo das 251 páginas que compõem o romance, Graciliano, não lê um só livro e pouco escreve. Por outro lado, é ativo nos bares e, principalmente, no Facebook, onde alimenta sua persona de escritor outsider, através de poemas e frases de efeito, depois de cujas publicações, tal qual criança ansiosa, aguarda curioso a repercussão. Assim conhece mulheres, que lhe rendem encontros sexuais, narrados com recursos da literatura pornográfica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As peripécias sexuais do protagonista se intercalam com relações familiares ou amorosas de sua etapa gaúcha, viagens decididas sempre à última hora, reencontros com a família, a ex-noiva, os ex-colegas etc. E, entre as imagens do fauno gaúcho e do jovem professor emigrado, mostra-se ao leitor um homem imaturo e hedonista. Assim o vemos sendo achincalhado pelo editor, pelo pai, por leitoras, pela secretária contratada pelo editor para fazê-lo escrever, por alguma parceira. A cena eloquente que ilustra esta derrocada surge na página 180 quando, à maneira de uma duplicação da tela de seu computador, sozinho, Graciliano masturba-se diante do espelho.

Paulo Scott logra dessacralizar a figura do escritor marginal, que se mostra, em seu romance, com tintas de qualquer subcelebridade, e possibilita que nos coloquemos também uma incômoda pergunta: em que medida se acredita ainda que haja alguma verdade na ficção que é ser escritor? No prestígio dado por uma matéria num caderno literário, num prêmio, numa vernissage?

O ANO EM QUE VIVI DE LITERATURA

Autor: Paulo Scott

Editora: Foz (256 págs.;R$ 39,90)

* WILSON ALVES-BEZERRA É PROFESSOR DE LITERATURA NA UFSCAR E AUTOR DE 'VERTIGENS' (EDITORA ILUMINURAS)