Pauliceia Literária recebe Mia Couto, Garcia-Roza e Jeffery Deaver, entre outros

A Pauliceia Literária inicia amanhã, 24, sua segunda edição – menos dedicada à literatura policial, como idealizado pela Associação dos Advogados de São Paulo e visto na estreia, em 2013, mas ainda assim com bons debates. Luiz Alfredo Garcia-Roza será o autor homenageado e participa do evento que tem curadoria do jornalista Manuel da Costa Pinto em dois momentos. Na quinta, ele divide a mesa de abertura, às 11 h, com Patrícia Melo e Adriano Schwartz. Às 19 h, volta ao palco para conversar com o americano Jeffery Deaver, autor de O Colecionador de Ossos e O Colecionador de Peles.

Serão, ao todo, 11 debates até sábado, 26, e a mesa Lusotropicalismo, com o moçambicano Mia Couto e o angolano José Eduardo Agualusa, era a única com os ingressos esgotados até o fechamento da edição. A Pauliceia Literária será realizada na sede da AASP (Rua Álvares Penteado, 151) e a entrada custa R$ 32 para cada debate.

Na programação, destaque também para o encontro de Carlos Heitor Cony com a chilena Lina Meruane (Memória da Ficção, Ficção da Memória, na 5.ª, às 17 h); e do cubano Leonardo Padura com o argentino Martín Kohan (Estados de Exceção, na 6.ª, às 17 h).

Entre os brasileiros, vale conferir Laços de Família, com Paloma Vidal e Cíntia Moscovitch, no sábado, às 15 h, e Hóspedes do Estanho, com Juliano Garcia Pessanha e Evandro Afonso Ferreira, na sequência, às 17 h. Uma das surpresas desta edição é a presença do paraense Edyr Augusto, autor de Pssica e recém-incluído na programação.

Quinta, dia 24/9

11h - Autor em Foco: Luiz Alfredo Garcia-Roza

Adriano Schwartz, Garcia-Roza e Patrícia Melo

15 h - Memórias da ficção, ficção da memória

Carlos Heitor Cony e Lina Meruane

17 h - Viver de prazer

Ruy Castro e Heloísa Seixas

19 h - Colecionadores de crimes

Luiz Alfredo Garcia-Roza e Jeffery Deaver

Sexta, dia 25/9

11 h - Aberrações arcaicas

Bernardo Carvalho, Carlos de Brito e Mello e Edyr Augusto

15 h - Galerias da história

Lira Neto e Mário Magalhães

17 h - Estados de exceção

Leonardo Padura e Martín Kohan

19 h - Lusotropicalismo

Mia Couto e José Eduardo Agualusa

Sábado, dia 26/9

11 h - Guetos poéticos

Tamara Kamenszain e Leandro Sarmatz

15 h - Laços de família

Paloma Vidal e Cíntia Moscovich

17 h - Hóspedes do estranho

Juliano Garcia Pessanha e Evandro Afonso Ferreira