Patrícia Ferraz, editora do caderno 'Paladar', lança 'Comida Cheia de História'

Incentivada pelos amigos, colegas e familiares, a jornalista Patrícia Ferraz, editora do caderno Paladar, do Estado, decidiu colocar em livro seu conhecimento sobre a arte de cozinhar. E eis que será lançado nesta terça, 5, no Museu da Casa Brasileira, Comida Cheia de História, da Editora Senac, que tem ainda um subtítulo bem elucidativo - Receitas e Crônicas de uma Jornalista de Gastronomia.

“A ideia foi fazer um livro com receitas que têm uma história vivida por mim, como quando participei de um almoço com Jean-Luc Naret, em Paris, dia em que o restaurante foi à loucura ao saber que o diretor dos guias Michelin estaria presente”, conta Patrícia. E assim, antes de cada receita, a autora faz um relato descontraído.

Logo no início do livro, Patrícia já se posiciona bem próxima do leitor (a), informando que toda a formatação dessa obra foi realizada em sua própria casa. Mas avisa que não foi questão de simples praticidade e sim mostrar que essa arte pode ser feita por qualquer pessoa interessada, que tenha um mínimo de estrutura em sua cozinha. “Foram duas semanas intensas e, a cada dia, um tema diferente, carnes, sanduíches, doces, sobremesas”, explica a autora.

Antes de partir para as receitas, a jornalista passa algumas dicas valiosas, que servem para o leitor (a) conseguir dar os primeiros passos nos mais variados pratos da culinária nacional e internacional. Ela diz que testou todas as receitas, mas que, como é de seu costume, fez algumas adaptações, mas cuidado, ela avisa também que essa é uma prática que não deve ser feita de chofre, e sim após ter experimentado fazer a forma original. Boa, Patrícia, essa será anotada mesmo. Um ponto importante para iniciar a prática das receitas, saber como medir os ingredientes. E ela nos brinda com uma tabelinha de pesos e medidas, essa é para guardar.

COMIDA CHEIA DE HISTÓRIA

Autora: Patrícia Ferraz

Editora: Senac (240 págs.;R$ 94).

Lançamento: Terça, 5, 18h30, no Museu da Casa Brasileira (Av. Faria Lima, 2.705, 3032.3727)