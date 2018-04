Pato Fu lança DVD 'Extra Extra' com bastidores de turnê

Quando a internet se popularizou, no final dos anos 90, os mineiros do Pato Fu já estavam lá, disponibilizando fotos, letras e MP3. "Chegava a ser bizarro, porque no site tinha um espaço para explicar aos leitores o que era MP3, download", diz o guitarrista John. Agora, eles acreditam que conseguiram se superar, deixando livres para baixar mais de 150 minutos de material exclusivo da banda. E, para aqueles que não tiverem acesso à banda larga ou paciência para baixar tudo, há ainda a opção de comprar no site o DVD em formato físico, pelo preço de custo de R$ 15 (mais frete).

Com uma vendagem em torno de 20 mil unidades, o novo disco da banda, Daqui Pro Futuro, lançado de forma independente em 2007, não é nenhum sucesso de vendas. Mas isso não preocupa o grupo. "A cada dia, nós nos preocupamos menos com as vendagens. O que importa é a música chegar até as pessoas e pela internet isso é possível", defende John. Por isso, quando saíram em turnê, eles decidiram gravar os bastidores e publicar os vídeos no site. "Ficamos com tanto material que lançamos esse DVD."

Batizado como Extra! Extra!, o trabalho traz apenas materiais que serviriam para alimentar os bônus tracks de um DVD comum. "Não tem um conteúdo principal, só os extras, que são a melhor parte", diz John. O material, filmado entre 2007 e 2008, pode ser baixado no endereço www.patofu.com.br/extra, criado exclusivamente para isso. "O mercado encolheu e não é interessante para ninguém nos ligarmos a uma gravadora. A oportunidade de ser independente apareceu e não foi nenhum drama, até porque não partimos do zero, temos nosso público", analisa John.

Os momentos mais interessantes do disco são dois documentários de turnê, um com a pocket tour pelo Japão e outro com os bastidores e o dia-a-dia do grupo nos shows pelo Brasil. Há ainda um divertido apanhado de ?Lições da Estrada?, que são pequenos vídeos mostrando o que se ?aprende em uma turnê do Pato Fu?. Os outros capítulos trazem videoclipes de cinco canções do novo disco e também um vídeo histórico com cenas do início da carreira, em 1990. As informações são do Jornal da Tarde.