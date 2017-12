Paris recebe nova safra de autores brasileiros

Jessé Andarilho foi o nome mais festejado pelos alunos de português da Sorbonne quando o professor Leonardo Tonus anunciou a programação da Primavera Literária Brasileira, que será realizada em Paris entre hoje, 21, e quarta-feira, 30.

Nascido no Rio, em 1981, Jessé escreveu seu livro Fiel (Objetiva) nas cerca de três horas diárias que passava no transporte público carioca. A história acompanha um garoto que poderia ter dado certo, mas que é atraído pelo crime. Jessé é um dos 30 escritores brasileiros selecionados para o evento por Tonus, que, nesta terceira edição, convidou Simone Paulino e Verônica Lessa para ajudá-lo na curadoria.

A lista montada pelo trio não se parece com as listas vistas nas feiras brasileiras ou nas comitivas oficiais que participam de festivais literários. É menos óbvia, e significativa da produção literária atual. Como não existe a obrigação de escolher autores já traduzidos, fica mais fácil seguir os critérios de diversidade de Tonus. “Fiz como faço em sala de aula. Eu disse: podemos trabalhar os grandes autores, mas também temos que dar voz a essa diversidade que é o Brasil – regional, editorial, de gêneros literários, de grupos étnicos e culturais”, disse o brasileiro que vive há quase 30 anos na França.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Paloma Vidal, Paula Fábrio, Lúcia Bettencourt, Lúcia Hiratsuka, Jéfferson Assumção, Roger Mello, Marcio Benjamin, Marcelo Quintanilha são alguns dos autores que se revezam nos debates realizados ao longo do dia e em diversos espaços da cidade. À tarde, o encontro ocorre dentro na universidade com alunos dos ensinos fundamental e médio. À noite, são os grandes encontros – na Sorbonne ou em alguma instituição parisiense e abertos tanto a estudantes quanto ao público geral. Esses debates especiais são em francês, mas boa parte da agenda é em português. Os alunos de Tonus são os moderadores.

Há ainda uma programação diferente. Alguns dos escritores estão sendo convidados a visitar escolas para atividades com alunos mais novos. Jessé Andarilho e Henrique Rodrigues, autor de O Próximo da Fila (Record), que remete à sua experiência adolescente de trabalho atrás do balcão de uma lanchonete, falam com adolescentes. Mas até a molecada foi incluída. Numa escola da periferia, crianças de dois anos e meio e três anos estão preparando a dança do gato, uma atividade feita com base em texto de Susana Fuentes.

A Primavera Literária coincide com o Salão do Livro de Paris, que em 2015 prestou homenagem ao Brasil. Alguns dos autores foram escalados, também, para o evento. Outros irão de Paris a Berlim (Alemanha), Leiden (Holanda) e Bolonha (Itália). É a primeira vez que se articula uma programação assim extensa. O festival não conta com o apoio financeiro do Governo brasileiro ou francês, e o curador explica que é tudo feito de forma colaborativa. Na pauta das discussões, Tonus espera, também, questionamentos sobre a conjuntura política brasileira.