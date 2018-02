Papa Francisco lança primeiro livro em janeiro

O primeiro livro do Papa Francisco, baseado em uma série de entrevistas com o vaticanista do jornal La Stampa Andrea Tornielli, será lançado em 12 de janeiro, informou a editora italiana, que revelou a capa nesta terça-feira.

Com o título O nome de Deus é Misericórdia, o livro será lançado em seis idiomas (italiano, português, inglês, francês, alemão e espanhol).

Na capa, sobre um fundo branco e com a ilustração dos brasões do Vaticano e o nome Francisco em caixa alta, o título é escrito em vermelho na mão do papa. Segundo a editora Piemme, 17 editoras em todo o mundo lançarão este livro, que estará disponível em 84 países. Trata-se do primeiro livro publicado por Jorge Bergoglio desde a sua escolha como Papa, em março de 2013.