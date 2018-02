Papa Francisco apoia autora de livro infantil com famílias gays banido em Veneza

Depois da recente polêmica em que o prefeito da cidade de Veneza, na Itália, retirou do sistema escolar alguns livros, entre eles Piccolo Uovo, de Francesca Pardi, a autora ganhou um aliado improvável: o Papa Francisco.

O livro ilustra famílias "não tradicionais" por meio de desenhos de animais: na história, um ovo encontra um par de pinguins gays, coelhas lésbicas com uma família feliz, um hipopótamo que é pai solteiro, um casamento entre cães de raças diferentes e cangurus que adotam um urso.

Em junho, o prefeito Luigi Brugnaro baniu este e outros 40 títulos das escolas de Veneza, o que gerou uma onda de protestos que incluiu mais de 250 escritores italianos e até Elton John.

Agora, a autora Francesca Pardi recebeu uma carta do Papa Francisco, por meio do seu staff, elogiando seu trabalho, de acordo com o jornal britânico The Guardian. O texto é na verdade uma resposta do pontífice à autora, que enviou ao Vaticano exemplares de seus livros e uma mensagem reclamando das ofensas que sofreu e solicitando apoio da Igreja Católica.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Vaticano disse que a bênção do Papa era direcionada à autora, e não às questões do sistema de ensino, que vão contra a doutrina da Igreja na "teoria de gêneros".