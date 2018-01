Os melhores livros infantis e juvenis publicados em 2014

A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil anunciou os vencedores das 18 categorias do Prêmio FNLIJ, que desde 1975 reconhece os melhores projetos editoriais feitos para os pequenos leitores no País. Entre os premiados, Lúcia Hiratsuka, com Orie; Manu Maltez, com Desequilibristas; e O Livro Com Um Buraco, de Hervé Tullet. Reinações de Narizinho, clássico de Monteiro Lobato repaginado pela Globo Livros, ganhou o Prêmio Especial/Criança.

O Prêmio Hors-Concours, entregue a autores e ilustradores mais votados na categoria e já premiados pelo menos outras três vezes em edições anteriores, ficou com Marina Colasanti, autora de Como Uma Carta de Amor.

A FNLIJ é a seção brasileira do International Board on Books for Young People (IBBY) e de 10 a 21 de junho ela realiza, no Rio, seu tradicional Salão do Livro Infantil e Juvenil. Nesta 17.ª edição, ele presta homenagem a países latinos – participam escritores da Argentina, Colômbia, Cuba e Venezuela, e aos 150 anos da publicação de Alice no País das Maravilhas. Haverá encontros de estudantes com escritores – já confirmaram presença nomes como Ana Maria Machado, Angela-Lago, Eliardo França, Daniel Munduruku, Eva Furnari, Roger Mello, Rui de Oliveira e Ziraldo –, feira de livros e debates voltados a pesquisadores e educadores.

Categoria Criança

Orie (Pequena Zahar), textos e ilustrações de Lúcia Hiratsuka

Categoria Jovem Hors-Concours

Como Uma Carta de Amor (Global), textos e ilustrações de Marina Colasanti

Categoria Jovem

Desequilibristas (Peirópolis), textos e ilustrações de Manu Maltez

Categoria Imagem

O Galo e a Raposa (SESI/SP), ilustrações de Alexandre Camanho

Categoria Informativo

Carmen: A Grande Pequena Notável (Edições de Janeiro), textos de Heloisa Seixas e Julia Romeu e ilustrações de Graça Lima

Categoria Poesia

O Bicho Alfabeto (Companhia das Letrinhas), poemas de Paulo Leminski; apresentação de Arnaldo Antunes e ilustrações de Ziraldo

Categoria Livro Brinquedo

O Livro Com um Buraco (Cosac Naify), de Hervé Tullet. Tradução de Emilio Fraia Hervé Tullet

Categoria Teatro

Mania de Explicação (Salamandra), de Adriana Falcão e Luiz Estellita Lins e ilustrações de Mariana Massarani

Categoria Teórico

Ofício da Palavra (Autêntica), organizado por José Eduardo Gonçalves

Categoria Reconto

Minimaginário de Andersen (Companhia das Letrinhas), de Katia Canton e ilustrações de Salmo Dansa

Categoria Literatura em Língua Portuguesa

A Menina do Mar (Cosac Naify), de Sophia de Mello e Breyner Andresen e ilustrações de Veridiana Scarpelli

Categoria Tradução/Adaptação/Criança

Quatro Contos (Cosac Naify), de E. E. Cummings; tradução de Claudio Alves Marcondes; organização de George James Firmage e ilustrações de Guazelli

Categoria Tradução/Adaptação/Informativo

Todo dia é dia de Malala (Melhoramentos), de Rosemary McCarney e tradução de Adriana de Oliveira Silva

Categoria Tradução/Adaptação/Jovem

Stefano (Global), de Maria Teresa Andruetto e tradução de Marina Colasanti

Categoria Tradução/Adaptação/Reconto

Por que o Mar é Salgado: Contos Populares da Noruega (Berlendis & Vertecchia), de Asbjornsen&Moe; tradução de Kristin Lie Garrudo e ilustrações de Cárcamo

Categoria Melhor Ilustração

Os Três Ratos de Chantilly (Pulo do Gato), textos e ilustrações de Alexandre Camanho

Categoria Melhor Projeto Editorial

Carmen: A Grande Pequena Notável (Edições de Janeiro), de Heloisa Seixas e Julia Romeu e ilustrações de Graça Lima

Categoria Prêmio Especial/Criança

Reinações de Narizinho (Globo), de Monteiro Lobato e ilustrações de Jean Gabriel e J. U. Campos