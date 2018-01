‘Os Enamoramentos’, de Javier Marías, ganha prêmio italiano

O romance do espanhol Javier Marías, Os Enamoramentos – publicado no Brasil pela Companhia das Letras – venceu nesta terça-feira, 15, o Prêmio internacional de Liteatura Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sucedendo o peruano e Prêmio Nobel Mario Vargas Llosa, vencedor do ano passado.

O romance, editado originalmente em 2011 e traduzido a 29 línguas, foi eleito pelo suplemento Babelia, do jornal El País, como o melhor livro do ano, em 2011; recebeu o 14º Prêmio “Qué Leer”, oferecido pelos leitores do suplemento; e foi finalista do National Book Critics Cicle Award, concorrendo como o melhor romance publicado nos EUA em 2013. O jornal The New York Times ainda selecionou o livro como uma das cem melhores obras de ficção de 2013.

A editora Alfaguara, que publica a obras de Marías no mundo hispânico, prevê para setembro deste ano o lançamento de Así empieza lo malo, novo romance do espanhol e que deve sair simultaneamente em todo o mundo de língua espanhola.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O júri da edição de 2014 era composto por Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficara e Mercedes Monmany.