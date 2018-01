Obra completa do italiano Primo Levi é reunida em três volumes em inglês

O mais ambicioso lançamento literário da estação levou 17 anos para ser concluído, acumula 3 mil páginas, envolveu mais de uma dúzia de tradutores e custa US$ 100. Traz, ainda, uma introdução da Nobel Toni Morrison. The Complete Works of Primo Levi é uma série de três volumes de escritos - muitos deles inéditos em inglês - do italiano Primo Levi (1919-1987), sobrevivente de Auschwitz e cujo livro de memórias É Isto um Homem segue como referência da literatura do Holocausto.

A antologia lançada agora nos EUA foi concebida em 1998 por Robert Weil, editor executivo da W.W. Norton & Company, que já fez algo similar com a obra de Isaac Babel. A edição é de Ann Goldstein.

Levi era mundialmente famoso quando morreu (acredita-se que por suicídio), em 1987, mas sua obra recebeu tratamento irregular nos Estados Unidos, como ocorre com muitos autores estrangeiros. Pelo menos 7 editoras tinham os direitos de várias edições e a qualidade da tradução era errática o suficiente para que encomendassem novas traduções para todos os livros. Muitos poemas e contos nunca haviam sido editados em inglês.