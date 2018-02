Obama vai lançar livro infantil em novembro

NOVA YORK - O presidente dos EUA, Barack Obama, vai lançar um livro infantil ilustrado, inspirado por suas duas filhas, que prestará homenagem a 13 americanos influentes, anunciou a editora Random House nesta terça-feira, 14.

Intitulado "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters" (A Ti Eu Canto: Uma Carta para Minhas Filhas), o livro foi escrito por Obama antes de sua posse, em janeiro de 2009, e será lançado em 16 de novembro, duas semanas após as eleições legislativas. As ilustrações são da autora premiada Loren Long.

O livro vai tratar de "americanos que inovaram e dos ideais que moldaram" os EUA, incluindo o ex-presidente George Washington, o primeiro jogador negro da Primeira Liga de Beisebol, Jackie Robinson, e a artista Georgia O'Keeffe, disse a editora, sem revelar quem são os outros dez citados no livro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Autor de dois livros best-sellers, "A Origem dos Meus Sonhos" e "A Audácia da Esperança", Obama foi inspirado a escrever o livro por sua experiência como pai de duas filhas, Malia, 12 anos, e Sasha, 9, segundo a editora.

A obra faz parte de um acordo de US$ 1,9 milhão que Obama fechou com a Random House em 2004 para publicar três livros. A primeira tiragem será de 500 mil exemplares. A receita obtida com o livro será doada a um fundo que proporciona bolsas de estudo para soldados norte-americanos incapacitados.