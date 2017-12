O segredo de Bel, youtuber mirim com 2,3 mi de seguidores e 100 mil livros vendidos, por sua mãe

Um dos destaques da Bienal do Livro de São Paulo neste sábado, 3, será a dupla Bel e Fran. Mãe e filha, elas reúnem mais de 2 milhões de inscritos no canal Bel para Meninas (sem contar outros dois canais, sobre penteados e sobre a caçula Nina), que se desdobrou em Segredos da Bel para Meninas, o quarto livro de youtuber mais vendido do Brasil segundo a Nielsen. De acordo com a editora Gente, já foram comercializados 100 mil exemplares deste título, que elas autografam a partir das 11 horas, na Arena Cultural (os ingressos para os autógrafos estão esgotados).

Francinete é formada em psicologia, mas se dedica exclusivamente à família desde o nascimento de Bel. Bel é uma garotinha de 9 anos que gosta de brincar e que queria ser famosa. Confira a entrevista concendida, por e-mail, por Fran, que está lançando, também pela Gente, o livro Educar com Amor - Os Filhos Que Deixamos Para o Mundo, e anuncia que um segundo volume de Bel para Meninas já está sendo produzido.

Por que e quando o canal foi criado? Imaginavam que ele teria a repercussão que teve? E por que acha que ele tem o sucesso que tem?

Sempre gostei de fazer penteados para Bel ir para escola e como as mães e as professoras sempre me pediam para ensinar, o Maurício teve a ideia de criar um canal no Youtube onde eu pudesse compartilhar com todo mundo. Aí criamos em 2012 o Penteados Para Meninas, onde Bel com seu cabelão de comercial de xampu era minha modelo. Ela ficava sentadinha e sorrindo para a câmera, mas isso era pouco para a menina que com apenas 2 anos de idade ainda sem falar direito dizia que queria ser famosa, que queria sair na rua e ouvir todos chamando: Bel, Bel! Ela me pediu para ter um canal onde pudesse falar, brincar, fazer desafios, teatrinhos e, em 2013, criamos o Bel para Meninas (e meninos também) que em pouco tempo se tornou o maior canal kids do youtube Brasil segundo artigo do Google.

O começo de tudo foi para realizar o sonho de nossa pequena que queria ser famosa. E se é o sonho dela é o nosso também. A única intenção era ver nossa filha feliz fazendo os vídeos com tanta alegria e espontaneidade. Não imaginávamos que em pouco tempo nossos canais Penteados para Meninas, Bel para Meninas e Nina (a irmã mais nova) para Meninas somaria mais de 50% das visualizações da categoria Kids do youtube Brasil, com mais de 4 milhões de inscritos e 1,3 bilhão de visualizações. Acredito que o sucesso vem por nós sermos nós mesmas e fazermos o que gostamos de fato, que é levar alegria por meio dos vídeos em que procuramos passar mensagens positivas de forma divertida. A relação, parceria e amizade entre mãe e filhas, também foi um diferencial. Muitos pais encontram com a gente e falam que antes do canal não sabiam como brincar com seus filhos e agradecem por hoje estarem mais próximos fazendo nossos desafios e brincadeiras. Costumamos dizer que mais importante que acumular números é ser amada e receber carinho por onde passamos de pessoas de todas as idades que hoje assistem nossos canais. Ouvir que de alguma forma ajudamos famílias a se unirem mais e que fizemos alguém sorrir ou superar um momento difícil nos mostra que estamos no caminho certo e nos incentiva a fazer mais e melhor.

De quem foi a ideia do livro?

A Bel fala que o livro foi um sonho que ela com 8 anos nem chegou a sonhar! Fomos convidadas por três editoras para fazer o livro e fechamos contrato com a editora Gente. Eu escrevi todo o livro com a participação da Bel em todos os detalhes e baseado no que nós acreditamos. Agradeço muito a Deus a oportunidade de influenciar de forma positiva tantas pessoas através de nossos vídeos e o livro seria mais um veículo para falar de acontecimentos da vida cotidiana com a leveza dos olhos de uma criança. Fizemos um livro para pessoas de todas as idades e não falamos apenas de fama e sim de algo maior e mais importante que é uma forma de ver a vida de um jeito divertido, espalhando a felicidade e a simplicidade e foi assim que nossos canais se tornaram campeões de audiência. Bel participou de cada detalhe desde a capa que tive a ideia de fazer de cabeça para baixo porque é um brincadeira que o Maurício, mais conhecido como Produção, faz desde que ela é pequenininha. Costumamos chamar nossos fãs de melhores seguidores do mundo e agora certamente são os melhores leitores. Prova disso é que o livro já vendeu 100 mil exemplares em poucos meses. O sucesso foi tanto que atendendo a muitos pedidos em breve vocês vão poder se divertir com o segundo livro da Bel que adianto em primeira mão que está incrível.

Como é a rotina de gravação? São vocês mesmos que cuidam de tudo ou já há uma equipe de profissionais ajudando na organização?

Na verdade não existe uma rotina de gravação nem roteiros. Às vezes, o vídeo é um momento engraçado, uma pegadinha, uma brincadeira. Os temas dos teatrinhos e novelinhas são escolhidos de acordo com o que está acontecendo no dia a dia das pessoas como bullying, falta de dinheiro, inveja, amor e tantos outros. Criamos também um quadro chamado “troca de papéis”. Era dia das mães e queríamos um vídeo diferente. Tive a ideia de trocar de papel com a Bel. Eu seria a filha e ela a mãe para sentir na pele o que uma e outra faz! Deu super certo e o público amou tanto que virou série no canal. Depois do tema escolhido, sentamos quase sempre no mesmo sofá para fazer a gravação. Para nós mais importante que um cenário ou equipamentos sofisticados é a forma de abordar um tema importante de maneira divertida tendo como objetivo acrescentar coisas boas, nunca diminuir.

Isso tudo é uma brincadeira ou já virou trabalho? Está sobrando tempo para outros tipos de atividades?

Para nós é uma deliciosa brincadeira porque nos divertimos demais gravando os vídeos. Eu volto a ser criança e a Bel ama muito tudo isso porque a bagunça é boa! Em nenhum momento nos lembra um trabalho porque é algo muito natural. Gravamos nos finais de semana, editamos e programamos os vídeos para ir soltando todo dia às 10 da manhã. Nos outros dias, nossa vida é igualzinha a de todo mundo. Somos mãe e filhas que brincam, se divertem e compartilham esses momentos especiais com milhares de pessoas para incentivar essa relação de amizade e respeito criando um relacionamento saudável com os filhos e construindo a maior parceria de sua vida.

O retorno financeiro compensa a trabalheira toda?

Como qualquer canal de sucesso no Youtube, temos um retorno financeiro que varia de acordo com as visualizações. Mas ganhar dinheiro no Youtube e fazer disso nosso trabalho e nosso sustento nunca foi nossa pretenção, pois não vivemos com ele - guardamos tudo na poupança das meninas. O dinheiro é consequência de algo que amamos fazer e o objetivo sempre foi realizar o sonho da Bel em ser conhecida e fazer as pessoas um pouco mais felizes! Não sinto como uma trabalheira fazer vídeos porque quando a gente faz o que gosta não cansa e esse é o segredo do sucesso.

E agora você lança um livro sobre educação. De que forma essa experiência particular, do canal, aparece no livro? O que você quer mostrar aos outros pais?

Estou muito feliz com o lançamento do meu livro Educar com Amor - Os Filhos que Deixamos para o Mundo e foi ideia da editora, em particular da Rosely Boschini, que me emocionou ao dizer em nosso primeiro encontro que gostaria de publicar um livro meu.

Frequentemente eu recebo pedidos para falar sobre filhos, família, casamento e, nesse livro, falo de como ter uma relação saudável com seus filhos, como balancear a correria do dia a dia com a dinâmica familiar, formas de educar baseada no amor e na amizade entre pais e filhos e como criar seus filhos para o mundo. O ritmo de vida atual mantém nossa agenda constantemente ocupada e cheia de compromissos. Para pessoas que têm filhos, o tempo é escasso e o sentimento é de muita insegurança, pois se perguntam se estão fazendo o que é certo e se são bons pais. Vemos famílias cada vez mais distantes com o sentimento de que não conseguem criar seus filhos para o mundo. Para quem se identifica com algumas dessas situações eu compartilho o que aprendi na teoria e na prática os grandes segredos de como criar relacionamentos saudáveis com os filhos e começar a construir a maior e melhor parceria de sua vida! Gostaria de coração que todos os pais e pessoas que acreditam na educação com amor tivessem a oportunidade de ler esse livro.

Teme que a superexposição e a fama afete de alguma forma suas filhas? Como dosar isso? Parece que a pequenininha também já tem muitos fãs…

Não me preocupo com nossa exposição porque todo o conteúdo dos vídeos é monitorado por mim e pelo Maurício, assim como os comentários e as redes sociais são administrados por nós. Além disso, Bel e da Nina aparecem em praticamente todos os vídeos ao meu lado. Claro que existe aquelas pessoas que querem de alguma forma distorcer a verdade e todo o amor que existe em nossos canais, mas não absorvemos esse tipo de energia ruim e ensino a Bel que pessoas assim precisam de ainda mais amor.

O canal da Nina é um diário que compartilhamos com nossos seguidores que consideramos como uma família gigante e filmamos as gracinhas dela em tempo real sem edição nem nada. A Nina já tem meio milhão de seguidores, não demora vai ganhar a placa dourada. A Bel foi a primeira criança brasileira a conquistar 1 milhão de inscritos e a Nina será a mais nova. Se quando ela crescer não quiser, não gostar, nós certamente colocaremos os vídeos privados. Vale para a Bel também. Se um dia ela escolher outro caminho ela, sabe que terá nosso apoio sempre.

A coisa toda cresceu demais? Gostaria de mudar algo, voltar atrás?

Sim cresceu demais! Às vezes nos assustamos, pois, afinal de contas, gravamos em casa e é estranho não poder mais ir a um shopping nos finais de semana. Nós amamos encontrar com nossos seguidores, mas a coisa tomou uma proporção que evitamos para segurança deles mesmos. O lançamento do livro Segredos da Bel para Meninas levou a um shopping no Rio de Janeiro 5 mil pessoas e, em São Paulo, 6 mil. Muitos dormiram na fila, no frio para pegar uma senha e chegar perto da gente para ganhar um beijo, um autógrafo. Ver crianças chorando, os pais horas e horas nas filas nos assusta e emociona. É muito amor… Sabemos da nossa responsabilidade e influência e temos todo o cuidado do mundo para usar de forma positiva. Um exemplo foi quando cortamos nossos cabelos para doar para as crianças com câncer e postamos uma foto e dias depois centenas de meninas nos enviaram fotos com seus cabelos cortados para doar também. Agradeço a Deus essa oportunidade e não existe nada melhor do que saber que sonhamos todos juntos por um mundo melhor.