Novo romance do autor de 'Código Da Vinci' sai em setembro

Finalmente, um novo romance de Dan Brown está a caminho. Seis anos após o lançamento do supersucesso de vendas O Código da Vinci, a editora Knopf Doubleday anuncia que The Lost Symbol (O Símbolo Perdido, em tradução literal), um livro de suspense que se desenrola ao longo de 12 horas e protagonizado pelo mesmo herói do Código, Robert Langdon, será publicado em setembro deste ano.

A primeira edição será de 5 milhões de exemplares, um número modesto, considerando-se que O Código Da Vinci vendeu mais de 80 milhões de exemplares em todo o mundo e inspirou toda uma indústria de livros derivados, incluindo guias de viagem, culinária e religiosos.

Brown, de 44 anos, vinha mantendo seus leitores e a indústria editorial em suspense, à medida que os anos se passavam sem que surgisse um novo romance. A Doubleday já havia indicado, em 2004, que uma continuação do Código estaria em elaboração, com o título provisório de The Solomon Key (A Chave de Salomão).