Novo romance de Dan Brown, 'Inferno', será lançado em 14 de maio

"Inferno" apresenta o retorno do famoso simbologista de Harvard e protagonista de "Código Da Vinci" Robert Langdon, e se passa na Itália, centrando-se na obra literária "Inferno de Dante", informou a Doubleday. A tiragem inicial é de 4 milhões de cópias.

"Embora eu tenha estudado Inferno de Dante quando era estudante, foi só recentemente, enquanto pesquisava em Florença, que eu passei a apreciar a influência duradoura da obra de Dante sobre o mundo moderno", disse Brown em seu website.

"Com este novo romance, estou animado em levar os leitores a uma viagem profunda a este reino misterioso... uma paisagem de códigos, símbolos, e mais do que algumas passagens secretas", acrescentou.

"O Código Da Vinci", misterioso romance com temática religiosa e repleto de códigos, chaves, conspirações e outros símbolos enigmáticos, foi publicado em 2003 e foi transformado em um filme de sucesso estrelado por Tom Hanks. O livro ficou mais de um ano no topo da lista dos mais vendidos do New York Times.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O Símbolo Perdido", o livro seguinte, foi lançado em 2009.

Em sintonia com o amor de Brown por quebra-cabeças, o título do livro foi revelado em seu site enquanto fãs e outras pessoas publicavam itens nas mídias sociais que faziam link para um mosaico no site. Conforme as mensagens eram colocadas, peças do mosaico eram reveladas, acabando por desvendar o título.

"Inferno" será publicado na Grã-Bretanha na mesma data pela Transworld Publishers, uma divisão do grupo Random House.

(Reportagem de Chris Michaud)