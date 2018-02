Novo livro mostra fotos inéditas de Marilyn Monroe

Lançado esta semana pela Calla Editions, o livro traz imagens em preto e branco digitalmente restauradas feitas no verão de 1953 de Marilyn Monroe, que tinha 27 anos na época.

As fotos foram tiradas por John Vachon para a revista LOOK em Alberta, Canadá, onde Monroe estava filmando "O Rio das Almas Perdidas" com Robert Mitchum.

Um tornozelo machucado impediu Monroe de filmar, fato que permitiu que Vachon tivesse vários dias para fotografar a atriz, ícone de Hollywood. Apenas três fotos das sessões foram publicadas em um artigo da LOOK em outubro de 1953.

O livro trará fotos de Monroe e seu então noivo, o jogador de beisebol Joe DiMaggio. Acredita-se que Vachon seja o único fotógrafo para o qual o casal posou formalmente.

Em outra foto, Monroe está nas garras de um urso empalhado e sua aparência é de susto cômico.

As imagens de Monroe feitas por Vachon foram incluídas no arquivo de 5 milhões de fotos doado à Biblioteca do Congresso depois de a revista LOOK ter sido fechada, em 1971.

(Reportagem de Sabrina Ford)