Novo livro do mundo de 'Harry Potter' terá manuscritos inéditos de J.K. Rowling

Em 2017, o mundo comemora o lançamento do primeiro livro da série Harry Potter, A Pedra Filosofal. Para celebrar o marco, a Biblioteca Britânica irá lançar em outubro, junto com uma exposição sobre o bruxo, o livro Harry Potter - A Journey Through the History of Magic, que trará manuscritos e rascunhos inéditos da autora J.K. Rowling.

Além do material da escritora, o novo livro terá também desenhos nunca vistos de Jim Kay, o ilustrador da primeira edição, e ainda "estranhos, lindos e inspiradores objetos que foram magicamente libertados dos arquivos da Biblioteca Britânica", de acordo com a descrição oficial da obra.

Com 144 páginas, o livro está em pré-venda apenas no site da Biblioteca Britânica. A exposição Harry Potter: A History of Magic: The Exhibition, chega em outubro junto com o livro.

Dois Harry Potter?

O aniversário de 20 anos do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal é nesta segunda-feira, 26. Para comemorar, a autora J.K. Rowlong publicou no fã-site Pottermore novos detalhes sobre a família do protagonista da história.

No texto, em inglês, cujo título é A Família Potter, a autora revela que o nome de Harry veio em homenagem ao seu bisavô, que se chamava Henry Potter e tinha 'Harry' como apelido. "A família Potter é muito antiga, mas nunca (até o nascimento de Harry James Potter) esteve à frente da História da Bruxaria, se contentando com uma existência sólida e confortável nos bastidores", inicia o texto.

