Novo livro de Yuval Noah Harari chega ao Brasil em 2018

O próximo livro do professor de história israelense da Universidade Hebraica de Jerusalém e escritor Yuval Noah Harari será lançado no Brasil no segundo semestre de 2018, pela editora Companhia das Letras. Intitulada 21 Lições para o Século XXI, a obra trata de temas atuais como fake news, terrorismo e imigração, mas também de assuntos atemporais como meditação.

A compra dos direitos de publicação do livro no País foi concretizada durante a Feira do Livro de Frankfurt, de acordo com a editora. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Harari afirmou: “Não temos como saber em que mundo as crianças de hoje vão habitar quando tiverem 30 ou 60 anos. Mas é algo que devemos pensar com muito cuidado.”

Enquanto 21 Lições... fala sobre o presente, os dois últimos livros de Harari publicados no Brasil tratam do passado (Sapiens: Uma Breve História da Humanidade, publicado em 2014) e do futuro (Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã, lançado no ano passado). Este já soma 80 mil exemplares vendidos no País e 500 mil ao redor do mundo.