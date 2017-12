Novo livro de John Grisham aborda tratamento de câncer futurista

O romance mais recente do consagrado escritor norte-americano John Grisham está dando um novo ímpeto a algumas empresas farmacêuticas que lutam para desenvolver o que dizem poder ser um tratamento pioneiro para câncer e Mal de Alzheimer.

O Tumor é um relato fictício de um homem de 35 anos com câncer no cérebro que, uma década no futuro, é tratado com ultrassom focalizado – uma tecnologia da vida real que atualmente está sendo estudada como cura em potencial para mais de 50 doenças.

O ultrassom focalizado usa ondas de som para destruir tecidos danificados nas profundezas do corpo, eliminando a necessidade de incisões ou radioterapia. Ele foi aprovado nos Estados Unidos para tratar de várias enfermidades, incluindo o câncer de próstata.

Como tratamento para câncer cerebral e de outros tipos, porém, ele continua sendo um conceito futurista. As pesquisas estão em estágio inicial, e como os dados clínicos ainda são poucos, os planos de saúde dos EUA têm relutado em incluí-lo em suas coberturas.

Mas o livro, que Grisham liberou gratuitamente, pode ajudar os pesquisadores a defenderem a coleta de fundos para levar a tecnologia ainda limitada para as massas, disseram vários executivos e médicos entrevistados pela Reuters.

"Ter um autor mundialmente famoso falando sobre isso só pode aumentar a conscientização", disse Mark Carol, executivo-chefe da SonaCare Medical LLC, sediada em Charlotte, no Estado norte-americano da Carolina do Norte.

A SonaCare tem dois dispositivos de ultrassom focalizado no mercado, um para tratar células doentes em tecidos moles e outro para eliminar tecido da próstata.

Os homens que utilizaram os aparelhos da SonaCare no tratamento de câncer de próstata tiveram 9 chances em 10 de ficar livres de tumores depois de 12 meses, de acordo com um estudo publicado no periódico The Lancet Oncology em 2012.

A InSightec Ltd, empresa israelense que tem apoio da unidade de saúde de General Electric e da consultoria York Capital Management, recebeu aprovação para empregar o ultrassom focalizado em casos como o tratamento de metástases ósseas e de fibróides uterinos, crescimentos benignos na parede do útero conhecidos popularmente como miomas.

Maurice Ferré, executivo-chefe da InSightec, contou que o número de pacientes indagando a respeito dos dispositivos da empresa para o cérebro aumentou "no fator de uma centena" desde o lançamento do livro.

Conscientização. Grisham está no conselho da Fundação de Ultrassom Focalizado, uma organização sem fins lucrativos, e descreveu O Tumor como "o livro mais importante que já escrevi".

Em uma resposta por e-mail, Grisham, que não foi pago para escrever o livro nem lucrará com ele, disse que "a falta de conscientização sobre o ultrassom focalizado é um grande impedimento para o desenvolvimento do uso generalizado desta tecnologia promissora".

O tratamento é mais caro do que lasers e outros dispositivos térmicos de uso corrente. Grandes planos de saúde dos EUA pagaram tratamentos na base do 'caso a caso', mas ainda hesitam em adotar o que continua sendo uma tecnologia relativamente pouco testada.

O ultrassom focalizado tem potencial para ir além da oncologia cirúrgica e chegar ao tratamento de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, disse Kevyan Farahani, diretor de programas do setor de intervenção por imagem do Instituto Nacional do Câncer dos EUA.

(Reportagem adicional de Ankur Banerjee)