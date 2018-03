Lançamento do novo livro de 'Harry Potter' em São Paulo tem gritos e aplausos

Com direito a contagem regressiva, palmas e assobios, as caixas do novo livro de Harry Potter foram aberturas na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Harry Potter and the Cursed Child, a peça que equivale ao oitavo livro da saga do personagem, teve o lançamento mundial de sua versão impressa neste domingo, 31 – no Brasil, foi à 0h01. A Fnac da Avenida Paulista também recebeu cerca de 500 fãs na virada do sábado para o domingo, para a abertura das primeiras caixas da edição inglesa da montagem teatral.

Ao longo da tarde de domingo, a rede de lojas da Fnac, 12 no Brasil todo, também promoveu eventos e registrou um aumento no movimento por causa do livro: a estimativa é que pelo menos 5 mil pessoas no Brasil foram às lojas em busca da obra. De acordo com a assessoria de imprensa da Fnac, a procura superou as expectativas. Nas duas redes, Fnac e Cultura, os livros eram vendidos a R$ 79.

Um dos eventos promovidos pela Cultura do Conjunto Nacional na noite de sábado, 30, foi uma mesa de conversa com “Pottertubers” – youtubers que se dedicam ao universo de Harry Potter. “O lançamento da oitava história de Harry Potter foi, com certeza, um dos momentos mais mágicos de toda vida”, disse, pelas redes sociais, Thiego Novais, do canal Observatório Potter. “É muita emoção poder segurar esse livro depois de quase 10 anos!”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O livro é a edição do roteiro da peça, escrita por J. K. Rowling e que estreou em Londres também neste fim de semana. O domingo também marca o aniversário do personagem e de sua autora – Rowling completou 51 anos ontem. Ela esteve, no sábado, na estreia oficial da peça em Londres, e afirmou que, agora definitivamente, estão encerradas as histórias de Harry Potter. “É a nova geração”, disse Rowling à imprensa local. “Harry tem uma jornada muito grande nessa peça, mas, sim, acho que agora terminamos.” A escritora ainda afirmou que espera que a peça consiga atingir mais fãs ao redor do mundo – e não só na Broadway. Já existem relatos de que haverá uma montagem da peça em Nova York após as exibições em Londres, que seguem, ainda, até o final de 2017. As entradas, já esgotadas, chegaram a custar até £ 1 mil (R$4,3 mil) nas mãos de cambistas, porém um novo lote de 250 mil ingressos será aberto na próxima semana.

A nova história começa exatamente onde termina Harry Potter e As Relíquias da Morte, na estação King’s Cross com Harry Potter e sua mulher, Gina, deixando o filho mais velho a bordo do trem que leva a Hogwarts (a escola de magia).

Por exigência da autora e da editora britânica, só quando a obra é lançada as editoras internacionais recebem os originais para a tradução. A Rocco vai lançar a edição brasileira de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada no dia 31/10, com pré-venda a partir de 16/8. (atualizado às 20h41)