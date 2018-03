Novo livro alerta para risco de anarquia no Paquistão

Rashid, frequentemente convidado às mesas dos líderes mundiais para dar conselhos, faz uma avaliação sombria da região em "Pakistan On The Brink: The Future of America, Pakistan, and Afghanistan" ("Paquistão à beira do abismo: o futuro da América, do Paquistão e do Afeganistão"), seu quinto livro.

O premiado jornalista radicado em Lahore diz que o Paquistão parece estar à beira de um colapso, e que Washington e Islamabad têm culpa pela atual crise nas relações bilaterais, por causa de uma série de incidentes desestabilizadores - como a operação militar dos EUA que resultou na morte de Osama bin Laden em território paquistanês, no ano passado.

Rashid argumenta que o governo do Paquistão depende demais da ajuda norte-americana, tem uma política complexa, não controla os militares e os serviços de inteligência e não consegue proteger minorias e impor sua autoridade sobre regiões controladas pelo Taliban e por outros grupos militantes.

"O Paquistão tem todo o potencial para se tornar um Estado falido", disse Rashid, de 63 anos, numa entrevista. "Eu sinto bastante que a falta de controle estatal, de autoridade estatal, vai significar uma crescente anarquia em muitas partes diferentes do país", afirmou o autor, que já recebeu várias ameaças de morte e foi considerado pela revista Foreign Policy como um dos cem principais pensadores globais.

(Reportagem de Christine Kearney)