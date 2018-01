Novo 'Harry Potter' sairá com tiragem de 500 mil exemplares

Com lançamento no Brasil confirmado para 31 de outubro, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada terá tiragem de 500 mil exemplares, informa a editora Rocco. A oitava história de Harry Potter foi escrita por J.K. Rowling, em parceria com John Tiffany e Jack Thorne, em formato de peça teatral, em cartaz em Londres.

A edição impressa do roteiro foi lançada em 31 de julho em inglês e rapidamente alcançou as principais listas dos mais vendidos dos Estados Unidos e da Inglaterra.

No lançamento da obra em inglês, livrarias brasileiras receberam fãs do bruxinho para uma série de atividades. Com a chegada da versão em português, não será diferente - e eventos já estão sendo organizados em diversas capitais.

Harry Potter e a Criança Amaldiçoada se passa 19 anos após os acontecimentos de Harry Potter e as Relíquias da Morte, o último livro da saga do menino bruxo, de 2007. A série Harry Potter vendeu mais de 450 milhões de exemplares em todo o mundo, distribuídos em mais de 200 territórios e traduzidos em 79 idiomas.

A obra já está em pré-venda.