Novo 'Harry Potter' é recebido com festa nas livrarias do País

Há tempos não se via tanta euforia em torno de um livro. Os fãs da saga Harry Potter nunca perderam a esperança de ver um novo lançamento da série dada por encerrada por J. K. Rowling há 9 anos, e à 00h01 deste domingo, 31, serão abertas as caixas com Harry Potter And The Cursed Child. A edição a que os leitores terão acesso será a inglesa.

Por exigência da autora e da editora britânica, só quando a obra é lançada as editoras internacionais recebem os originais para a tradução. Por isso, a Rocco lança no dia 31/10, com pré-venda a partir de 16/8, Harry Potter e A Criança Amaldiçoada.

Não se trata de um extenso romance como os outros sete já lançados, mas sim do roteiro da peça que estreia em Londres neste fim de semana e que mostra um Harry Potter já adulto, funcionário do Ministério da Magia e pai de família às voltas com seu filho Alvo, que deve lutar com um legado de família.

Apostando no fanatismo dos leitores, livrarias programam encontros neste sábado, como um aquecimento para a aguardada hora no início das vendas.

Na Cultura do Conjunto Nacional, a festa começa às 19 h com a presença dos principais fãs clubes de Harry Potter. Esta será a única loja da rede a ficar aberta para o lançamento na madrugada. Em outros Estados, os eventos ocorrem no domingo.

A Saraiva escolheu a loja do Shopping Center Norte para seu encontro paulistano, que começa às 20 h e vai até a hora da venda. Haverá brincadeiras e quizzes, e todos os títulos relacionados ao bruxinho estarão com até 25% de desconto. A programação se repete em outros Estados – ao todo, lojas de 9 capitais ficarão abertas até tarde.

A Fnac Paulista também aposta no lançamento e vai promover até concurso de cosplay. Quem for com a melhor fantasia ganha prêmio. Em Belo Horizonte, a livraria também ficará aberta. As programações começam às 20 h.

Clientes da Amazon vão poder comprar o livro por menos (R$ 73 ante R$ 79 cobrado pelas demais), mas a postagem só será feita dia 5. Tanto Amazon quanto Fnac disseram que a pré-venda deste livro foi a melhor da história das duas livrarias no Brasil.