Nota de 10 libras com o rosto de Jane Austen vai circular na Inglaterra

Uma nova nota de 10 libras esterlinas (pounds) com a face da escritora Jane Austen será apresentada ao público inglês nesta terça-feira, 18, em lembrança ao bicentenário de morte da autora.

O lançamento oficial da cédula ocorre em setembro, de acordo com o jornal britânico The Independent. A nota vai substituir a atual, com o rosto de Charles Darwin, em circulação desde 2000.

Uma edição limitada da moeda de 2 libras também vai circular na região de Hampshire, no sul da Inglaterra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A autora de clássicos como Orgulho e Preconceito morreu em Winchester, em 18 de julho de 1817.