Nos 20 anos de 'Harry Potter', editora lança box exclusivo

Para celebrar o 20º aniversário do lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofal, a editora Rocco preparou um box para colecionador, com os sete títulos da saga em novas capas. O box será vendido com exclusividade pela Amazon a partir de 26 de junho, dia em que - nos idos de 1997 - o primeiro volume da série sobre o bruxinho chegou às livrarias britânicas.

Fãs que quiserem garantir a compra encontram a caixa em pré-venda desde a meia-noite desta quarta-feira, 31. O preço, por ora, é R$ 219,90.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra notícia boa para os fãs de Harry Potter é que o 21º Cultura Inglesa Festival vai promover a primeira maratona Harry Potter gratuita em São Paulo. Todos os filmes da saga serão exibidos nos dias 16, 17 e 18 de junho. Os dois últimos filmes terão sessões ao ar livre, em parceria com o projeto Slowmovie, nos Jardins Suspensos do Centro Cultural São Paulo.