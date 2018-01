Nos 177 anos de Machado de Assis, editora lança box com romances e contos do Bruxo do Cosme Velho

Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. Hoje, 177 anos depois, a editora Nova Fronteira apresenta um box com todos os romances e os contos consagrados do Bruxo do Cosme Velho, um dos principais nomes da literatura brasileira.

O primeiro volume traz os quatro romances iniciais de Machado de Assis - de sua fase romântica: Ressurreição, A mão e a Luva, Helena e Iaiá Garcia. No segundo volume, estão as obras-primas que representam a introdução do realismo no Brasil: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. O terceiro volume traz os derradeiros romances - Esaú e Jacó e Memorial do Aires -, além de seus contos mais famosos.

Todos os Romances e Contos Consagrados de Machado de Assis, com 1.632 páginas e 5 quilos, está à venda por até R$ 149,90

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro livro que chega agora às livrarias é Machado de Assis e o Cânone Ocidental: Itinerários de Leitura (UERJ; R$ 60). Este ensaio de Sonia Netto Salomão discute o confronto do escritor carioca com o cânone ocidental.

Segundo autor mais querido dos brasileiros, segundo a Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, perdendo apenas para Monteiro Lobato, Machado de Assis morreu também no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1908.

Leia também: 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro, aponta pesquisa Retratos da Leitura