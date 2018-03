Nobel de Literatura 2015 conta com 198 candidatos ao prêmio

COPENHAGUE - Nada menos que 198 escritores sonham ganhar o Nobel de Literatura neste ano, segundo anunciou nesta quinta-feira a Academia Sueca, instituição responsável pelo prêmio.

Dos candidatos a sucessor do francês Patrick Modiano, ganhador do ano passado, 36 foram incluídos pela primeira vez na lista de aspirantes, que no final de maio será reduzida a cinco nomes.

Todos os anos, em setembro, a Academia Sueca envia centenas de cartas a pessoas e instituições qualificadas para indicarem candidatos ao prêmio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os que podem indicar candidatos estão os membros da Academia Sueca e de outras organizações similares, professores de literatura e linguística de universidades, antigos vencedores e presidentes de sociedades de autores em seus países.

Em comunicado divulgado em seu blog, o secretário da Academia, Peter Englund, disse que fica "irritado" quando alguns responsáveis pelas indicações divulgam os nomes publicamente, o que vai "contra as regras".

"Na verdade, temos a possibilidade de anular a indicação em questão, e não é impossível que ocorra com alguma no futuro", afirmou Englund.