No Brasil, centenário de Bioy Casares é adiado

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Livro mais conhecido de Bioy Casares, A Invenção de Morel não está disponível nas livrarias brasileiras – e é difícil encontrá-lo até em sebos. A última edição, feita pela Cosac Naify em 2006, está esgotada. Este não é o único exemplo. Autor de uma vasta obra, apenas nove de seus livros estão à venda no País.

Mas este problema está perto do fim. A Globo Livros, que tem em catálogo três títulos escritos por Casares com o amigo Jorge Luis Borges, lança, em novembro, o primeiro de três volumes que reunirá toda a obra do argentino. No título que marca sua estreia no selo Biblioteca Azul, estarão os livros A Invenção de Morel, Plano de Fuga, A Trama Celeste, As Vésperas de Fausto, O Sonho dos Heróis, História Prodigiosa e Aparatos. Os outros volumes ainda estão em produção.

Entre as obras que o leitor ainda encontra nas livrarias estão O Sonho dos Heróis e Diário da Guerra do Porco (Cosac Naify), A Invenção de Morel em Quadrinhos e Histórias de Amor, na versão pocket (L&PM) e Antologia da Literatura Fantástica (Cosac Naify), organizada por ele, por sua mulher Silvina Ocampo e por Borges.