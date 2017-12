Música em destaque na Bienal do Livro nesta sexta-feira

O final de semana começa na Bienal Internacional do Livro de São Paulo com programação relacionada à cultura musical. Às 14h, no Salão de Ideias, Zuza Homem de Mello, Chico César e Cacá Machado conversam com o colunista do Estado Humberto Werneck sobre a cultura musical brasileira. Em seguida, às 19h, na Praça da Palavra, o veterano do hip-hop Xis apresenta trabalhos de sucesso, como Us Mano e as Mina. Às 20h, no Anfiteatro, André Abujamra é O Sábio, com sua mistura de rock experimental e poesia. No mesmo horário, no Estande Edições Sesc, Carlos Calado, Arismar do Espírito Santo e Leia Freire conversam sobre a história do jazz.

Mais cedo, às 11h, na Arena Cultural, pesquisadores debatem: ler ou não ler adaptações de obras literárias? À tarde, às 16h, o escritor de quadrinhos americano David Mairowitz conversa com os brasileiros Marcello Quintanilha, Gabriel Bá e Fábio Moon com mediação do editor André Conti. Em seguida, às 17h, no Espaço Imaginário, o escritor de literatura infantil Ilan Brenman fala sobre sua produção literária.

Também às 17h, no Anfiteatro, o diretor Norberto Presta e a coreógrafa Jussara Miller apresentam o espetáculo de dança Clariarce, inspirado no universo de Clarice Lispector.

A Praça de Histórias recebe às 18h o tradicional Sarau do Binho. Mais tarde, às 19h, a pesquisadora Lúcia Santaella discute o papel do livro e da leitura na sociedade contemporânea, na Escola do Livro.

Para encerrar a programação desta sexta-feira, Almino Affonso, Marcos Napolitano e Marcos Nobre discutem o ano de 1964 sob perspectiva.

BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE SÃO PAULO

Pavilhão de Exposições do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209. 5ª e 6ª, 9 h /22 h; Sáb. e dom., 10 h/22 h Até domingo, 31.