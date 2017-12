Museu da Língua Portuguesa abre mostra após incêndio

Uma exposição itinerante do Museu da Língua Portuguesa foi aberta nesta sexta-feira, 4, em Araraquara (SP). É a primeira atividade do museu desde o incêndio que atingiu a sua sede em São Paulo, em dezembro do ano passado. A Estação da Língua permanecerá em Araraquara até o dia 2 de abril.

O diretor da instituição, Antonio Carlos Sartini, diz que a iniciativa mostra que o museu continua vivo. A sede, na Estação da Luz, segue sendo recuperada. Já a exposição itinerante está em Araraquara no Palacete das Rosas e vai depois para outras cidades paulistas, sendo a próxima Pirassununga. Ela resgata a história, origem e peculiaridades da língua portuguesa.

Para o público, são mais de 300 m² de área de exposição que tem como um dos destaques o Mapa dos Falares, que apresenta o português falado em diferentes regiões do Estado. A mostra ocorreu entre os anos de 2013 e 2014, quando passou por sete municípios, sendo retomada quase dois anos depois.

Na exposição, os visitantes aprendem sobre a origem e o significado das palavras. Em um espaço, há o apelo visual com a projeção de textos importantes da literatura, enquanto em outro é possível ouvir pessoas falando a língua portuguesa com diferentes sotaques também em vários países. Há ainda outras atrações, algumas interativas com o público.

Fogo. No dia 21 de dezembro de 2015, o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, foi destruído por um incêndio de grandes proporções e está sendo recuperado. Ocupando 4,3 mil m² em três andares da Estação da Luz, o museu foi inaugurado em 2006 e recebeu 1,6 milhão de visitantes nos últimos três anos.

O governo de São Paulo assinou um convênio que permitirá à Fundação Roberto Marinho reconstruir o local com o dinheiro do seguro contra incêndio, no valor de R$ 45 milhões e que ainda não foi liberado. Por enquanto, o imóvel passa por limpeza e os equipamentos que restaram por uma higienização.