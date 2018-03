Mulheres são maioria na lista de finalistas do Man Booker Prize 2015

Foi divulgada nesta quarta-feira, 29, a lista de 13 finalistas do Man Booker Prize 2015, um dos mais importantes prêmios literários do mundo, destinado a autores que escrevem em língua inglesa. Entre os autores indicados, estão Bill Clegg, Anne Enright (vencedora do prêmio em 2007) e Chigozie Obioma. Neste ano, as mulheres são maioria, 7, assim como escritores dos EUA, 5 (veja a lista completa abaixo). O prêmio será entregue no dia 13 de outubro, e uma "shortlist" deve ser anunciada no dia 15 de setembro.

Este é o segundo ano em que o Booker Prize aceita autores de qualquer nacionalidade (desde que escrevam originalmente em inglês). Antes, o prêmio era aberto apenas para escritores do Reino Unido, Irlanda e Zimbábue. Dotado de £50 mil atualmente, o Booker Prize é entregue desde 1969, e já foi concedido a escritores como Salman Rushdie, J. M. Coetzee, Ian McEwan e Julian Barnes.

Anne Enright tem dois livros publicados no Brasil pela editora Alfaguara: O Encontro (2008) e A Valsa Esquecida (2012). Bill Clegg também tem duas edições brasileiras, pela Companhia das Letras: Retrato de um Viciado quando Jovem (2011) e Noventa Dias (2013). A escritora americana Laila Lalami teve publicado por aqui A Esperança é uma Travessia, pela Rocco, em 2007. Marilynne Robinson foi publicada pela Nova Fronteira: Gilead (2005) e Em Casa (2010), assim como Anuradha Roy (O Mapa de um Desejo Impossível). A americana Anne Tyler tem diversos livros publicados no País, como O Turista Acidental (2009) e A Bussola de Noé (2013), esses dois pela Record.

Veja a lista completa de indicados do Man Booker Prize 2015:

Bill Clegg (EUA) - Did You Ever Have a Family (Jonathan Cape)

Anne Enright (Irlanda) - The Green Road (Jonathan Cape)

Marlon James (Jamaica) - A Brief History of Seven Killings (Oneworld Publications)

Laila Lalami (EUA) - The Moor's Account (Periscope, Garnet Publishing)

Tom McCarthy (Reino Unido) - Satin Island (Jonathan Cape)

Chigozie Obioma (Nigéria) - The Fishermen (ONE, Pushkin Press)

Andrew O’Hagan (Reino Unido) - The Illuminations (Faber & Faber)

Marilynne Robinson (EUA) - Lila (Virago)

Anuradha Roy (Índia) - Sleeping on Jupiter (MacLehose Press, Quercus)

Sunjeev Sahota (Reino Unido) - The Year of the Runaways (Picador)

Anna Smaill (Nova Zelândia) - The Chimes (Sceptre)

Anne Tyler (EUA) - A Spool of Blue Thread (Chatto & Windus)

Hanya Yanagihara (EUA) - A Little Life (Picador)