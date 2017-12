Mostra encerra comemorações pelo centenário de Cortázar

Fotos de Julio Cortázar nunca exibidas no Brasil e edições raras de suas obras podem ser visitadas até o dia 17 na Biblioteca Mário de Andrade. Elas integram a mostra Raridades e Recuerdos, último evento em homenagem ao escritor argentino em seu centenário de nascimento. Quem passar por lá poderá ver, por meio de uma poltrona verde de veludo, ser recriada parte do cenário de um de seus contos mais célebres - Continuidade dos Parques.

As cinco fotos (de Colette Portal) e os livros em exposição foram doados à biblioteca pelo casal Telmo e Laís Zogbi.

Cortázar foi lembrado ao longo do ano, no mundo todo, com uma série de eventos. Aqui, foi festejada a volta às livrarias de Bestiário, lançado originalmente em 1951 e considerado um dos principais livros do autor, que ganhou tradução de Ari Roitman. A edição acompanhou o novo projeto gráfico da Civilização Brasileira para a coleção que relançou, também com novas capas, Um Tal Lucas e Final do Jogo.

A Fascinação das Palavras - Conversas Com Julio Cortázar, do uruguaio Omar Prego Gadea, também voltou em nova edição. Saiu também, mas pela Dsop, Notas Para Uma Biografia, de Mario Goloboff. Falta só ser lançada a nova tradução de O Jogo da Amarelinha, já encomendada pela Civilização Brasileira a Eric Nepomuceno.