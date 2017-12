Morre o escritor James Salter

O escritor americano James Salter, autor de seis romances em seis décadas, faleceu na sexta-feira, dia 19, aos 90 anos, informou o editor francês Oliver Cohen, diretor da Éditions de L'Olivier.O escritor americano, que morava em Bridghampton (estado de Nova York), faleceu durante uma aula de ginástica, segundo o editor francês, que confirmou notícias da imprensa dos Estados Unidos.

O primeiro romance de Salter, The Hunters, foi publicado em 1956 nos Estados Unidos. Na obra, em grande parte autobiográfica, Salter, ex-piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, conta o dia a dia dos pilotos de caça durante a guerra da Coreia.

Salter, nascido em 10 de junho de 1925 em Nova York com o nome James Horowitz, formado na prestigiosa academia militar de West Point, trabalhou no Pentágono depois da guerra.Enviado para a França, começou a escrever e depois passou a se dedicar integralmente à tarefa, abandonando o exército após a publicação de seu primeiro livro, que foi adaptado para o cinema em 1958 por Dick Powell com o título Raposas do Espaço, protagonizado por Robert Mitchum.

"A ideia de ser escritor é fazer do grande acúmulo de dias algo que perdure", disse na época.

Em 1967 ganhou fama internacional com seu terceiro livro, A Sport and a Pastime, que se passa na França.Também publicou Light Years, Solo Faces e Última Noite e Outros Contos, que recebeu o prêmio PEN/Faulkner em 1988.

Premiado pelo conjunto de sua obra pela Academia de Artes e Letras dos Estados Unidos, Salter publicou sua autobiografia, Burning The Days, em 1998.Seu último livro, Tudo que É, foi publicado em 2014 e evoca mais uma vez as recordações de guerra, mas também a busca do amor perfeito, o desencanto, a glória e sua insignificância. A obra recebeu muitos elogios ao redor do mundo.

Salter esteve na Flip, em Paraty, em 2010.