Morre o escritor americano Jim Harrison, autor de 'Lendas da Paixão'

NOVA YORK - O escritor e poeta Jim Harrison, que escreveu com afeto sobre a paisagem rural dos Estados Unidos e aproveitou um sucesso no mainstream após a saga histórica de Lendas da Paixão (Legends of the Fall), morreu aos 78 anos.

Uma porta-voz da editora Grove Atlantic, que publicava os trabalhos de Harrison, disse que ele morreu no sábado, na sua casa na cidade de Patagonia, no Arizona. Ela não soube informar a causa da morte. A esposa de Harrison por mais de 50 anos, Linda King Harrison, morreu no ano passado.

O versátil e prolífico autor completou mais de 30 livros, e era admirado mundo afora. Às vezes comparado a Ernest Hemingway pelo tipo de interesses em comum, ele era caçador e pescador, bebia e escrevia roteiros para Hollywood, amigo próximo de Jack Nicholson e que conheceu Sean Connery, Orson Welles, Warren Beatty e outros.

"Sua voz vinha do coração da América e seu profundo amor da paisagem americana está presente em todo o seu trabalho", disse o CEO da Grove Atlantic, Morgan Entrekin, em um comunicado.

Publicado em 1979, Lendas da Paixão é uma coleção de três romances que conta a história do coronel William Ludlow e de seus três filhos de personalidades e valores bastante contrastantes. A narrativa se estende de antes da Primeira Guerra Mundial até a metade do século 20, de São Francisco, EUA, até Singapura.