Morre o autor de suspenses Dick Francis

O britânico Dick Francis, campeão de jóquei que ficou conhecido também pela prolífica carreira como autor de best-sellers de suspense, morreu neste domingo, 14, aos 89 anos, em sua casa nas Ilhas Cayman, segundo informações do jornal norte-americano The New York Times.

Francis ganhou mais de 350 competições como jóquei até 1957, quando sofreu um acidente que o afastou das corridas. Após interromper a carreira nas pistas, o britânico publicou mais de 40 livros de ficção e foi três vezes vencedor do Prêmio Edgar Allan Poe. Algumas de suas obras, como Quem Não Arrisca Não Vive e Mãos de Chicote, foram traduzidas para o português. Seu último livro, Crossfire, deve sair neste ano.