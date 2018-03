Morre o advogado e filósofo Leandro Konder

RIO - O advogado e filósofo marxista Leandro Konder, de 78 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (12), segundo a Boitempo Editorial, editora em que Leandro trabalhava. A empresa não soube informar as circunstâncias da morte. A reportagem ainda não conseguiu falar com familiares do filósofo.

Nascido em Petrópolis em 3 de janeiro de 1936, Konder formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuou como advogado criminalista e depois, trabalhista, até ser demitido dos sindicatos em que trabalhava, em função do golpe militar de 1964. Foi professor da Universidade Federal Fluminense e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atuante pensador, foi autor de inúmeras obras em diversas áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia, história e educação.

Em 1972, forçado a sair do Brasil, foi para a Alemanha, onde trabalhou na Universidade de Bonn, e depois para a França. Retornou ao país em 1978 e, de 1984 a 1997, foi professor no Departamento de História da UFF.

Desde os anos 1960, Konder, que tem 21 livros publicados, é um dos principais divulgadores do marxismo no Brasil.