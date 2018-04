Morre a escritora Edla van Steen aos 81 anos

A escritora catarinense Edla van Steen, que estava radicada em São Paulo há pelo menos 40 anos, morreu nesta sexta-feira, 6, na capital paulista.

Autora e organizadora de dezenas de livros, entre ficção, peças teatrais, publicações críticas e jornalismo, ela recebeu diversos prêmios ao longo da carreira, e foi durante muito tempo colaboradora do Estado.

A informação foi divulgada via Facebook pela família e por colegas.

Segundo o escritor e crítico Aimar Labaki, o velório ocorre até as 14h na R. São Carlos do Pinhal, 376, em São Paulo. De lá, o cortejo segue para o crematório Parque Paulista, em Embu.

"Com muito pesar comunico a morte de Edla Van Steen, uma grande ficcionista , uma batalhadora incansável em prol da literatura brasileira, que tanto divulgou através das centenas de títulos que editou na coleção 'Melhores (poemas/crônicas/contos)' da Global, escreveu o poeta e membro da Academia Brasileira de Letras, Antônio Carlos Secchin.

"Linda, inteligente, humor afiadíssimo, a escritora e dramaturga Edla van Steen nos deixa hoje. Viúva do saudoso Sábato Magaldi, mãe de três talentos de brilho próprio - Anna Van Steen, Lea Van Steen e Ricardo Van Steen - era a anfitriã perfeita. O segredo talvez estivesse no fato de ter genuíno prazer em receber - nem que fosse para depois arrancar humor das situações e tipos. Foi musa de Glauber e outros cineastas à época, e só não seguiu carreira de atriz por que as circunstâncias de vida não permitiram. Mas está lá, imortalizada, nas cenas de Na Garganta do Diabo de Walter Hugo Khoury. Sua memória perdurará em sua obra e na lembrança dos que tivemos a sorte de entrar em sua órbita", escreveu Labaki.

