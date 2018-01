Morre a escritora e historiadora Myrian Ellis

Morreu nesta quinta-feira, 25, aos 94 anos, a escritora e historiadora Myrian Ellis, membro da Academia Paulista de Letras. A informação é da própria Academia.

Ela estava internada no Hospital do Coração em decorrência de uma grave pneumonia. Myriam nasceu no Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1922 e também era professora universitária.

Bacharel em Letras Neo-Latinas (1944) e Bacharel e Licenciada em Geografia e História (1951), pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, ela trabalhou na Universidade de São Paulo como livre docente, professora assistente e professora titular. Além disso, foi diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (1981-1985), do Museu da Casa Brasileira, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo (1979-1985) e também pertencia à Academia Paulista de História e ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.