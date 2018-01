'Minha Luta', de Hitler, se esgota na Feira do Livro de Lisboa

Mein Kampf (Minha Luta), autobiografia de Adolf Hitler que contém seu ideário político, se esgotou na Feira do Livro de Lisboa, segundo informações da editora Guerra e Paz, que publicou a obra no país.

A publicação do livro, considerado um guia ideológico do nazismo, foi proibida até poucos meses, quando a obra caiu em domínio público e passou a ser editada em diversos países.

Em Portugal, já teve duas edições, com o texto integral e uma análise de um especialista, e caminha para uma nova reimpressão, depois do sucesso de venda.

Grande parte dessas vendas se concentraram na Feira do Livro de Lisboa, que terminou nesta segunda-feira, 13, onde foram vendidas algumas centenas de exemplares.

As vendas de Minha Luta representaram um quinto do total comercializado com a trilogia de livros que estão na base das grandes tragédias do século 20. Os outros dois são: Manifesto Comunista, de Marx e Engels, e O Livro Vermelho, de Mao Tsé-tung.

A primeira edição de Minha Luta foi publicada em 1924 e até o fim do Terceiro Reich foram impressos cerca de 12 milhões de exemplares. Até o começo do ano, não havia novas edições, já que os direitos pertenciam ao estado da Baviera - edições em inglês e usadas era encontradas, uma vez que a venda da obra nunca foi exatamente proibida.