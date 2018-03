Mexicano Diego Osorno também é confirmado na Flip

O jornalista Diego Enrique Osorno foi confirmado na tarde desta quarta-feira, dia 1º, como o segundo substituto do italiano Roberto Saviano, na Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip - mais cedo, o inglês Ioan Grillo já tinha sido divulgado. Saviano desistiu de vir a Paraty na segunda-feira, dia 29 de junho, quando sua segurança recomendou que ele não deixasse a Europa - ele é procurado pela camorra, a máfia italiana, graças às revelações que fez no livro Gomorra.

Osorno e Grillo se apresentam às 19h30 do sábado, dia 4, e o tema será o mesmo designado a Saviano - a mesa passa a se chamar Jornalismo de Guerrilha. Os jornalistas são especializados na cobertura da guerra entre cartéis mexicanos de traficantes de drogas, que já vitimou mais 80 mil pessoas.

Enquanto Grillo é conhecido pela obra El Narco (ainda sem tradução no Brasil), Osorno publicou Oaxaca Sitiada (2007), El Cartel de Sinaloa (2009) e La Guerra de Los Zetas (2012), entre outros.

A organização da Flip informa que é possível utilizar o mesmo ingresso antes destinado para a mesa com Saviano. Quem preferir pela devolução do bilhete e estiver em Paraty, deve procurar a bilheteria na Tenda dos Autores, antes do início da mesa, às 19h30. Os demais podem buscar os canais de comunicação da Tickets for fun, pelo telefone (11) 4003-5588 ou sac@ticketsforfun.com.br