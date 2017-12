Mercado editorial brasileiro segue em recuperação no fechamento do primeiro trimestre de 2017

O mercado editorial brasileiro continua a dar sinais positivos: segundo o Painel de Vendas de Livros, elaborado Nielsen e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), houve um crescimento de 12,3% no terceiro período de 2017 comparado ao mesmo intervalo do ano passado. O crescimento no volume de livros vendidos foi de 16,5%.

Segundo o SNEL, o resultado foi influenciado pelas promoções de Dia Internacional da Mulher (uma queda no preço médio de 3,6%).

Os números contribuem para o mercado livreiro fechar positivamente o primeiro trimestre de 2017, no acumulado das 12 primeiras semanas do ano. O desempenho é o melhor dos últimos dezoito meses, com aumento de 7,09% em faturamento e 6,89% em volume.

Segundo o gestor do Bookscan Nielsen Brasil, Ismael Borges, a notícia demonstra que a recuperação é sólida. "Há muito os índices de crescimento não superavam a inflação", disse, num comunicado.

Os números do Painel de Vendas de Livros têm como base o resultado da Nielsen BookScan Brasil, que apura as vendas das principais livrarias e supermercados no País.