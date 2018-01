Mensagens online inspiram obra de Murakami

TÓQUIO - Para encerrar o consultório online no qual trabalhou mais de três meses, o escritor japonês Haruki Murakami anunciou que publicará um livro com uma seleção do conteúdo do portal digital que fechou em caráter definitivo no dia 13 de maio. A obra, que tem o mesmo nome do escritório, Murakami San no Tokoto (O espaço do senhor Murakami), conterá de 400 a 500 das cerca de 37.500 mensagens que o famoso literato recebeu depois da abertura da plataforma, em meados de janeiro.

O livro estará à venda em julho no Japão, segundo anunciou o próprio Murakami em sua mensagem de despedida. Além de uma edição rústica, o autor de Norwegian Wood lançará um livro digital que incluirá mais de 3.500 mensagens do consultório.

“É o primeiro livro digital para mim e por isso é uma versão especial”, disse o escritor de 66 anos, que decidiu criar a edição em razão do elevado número de comentários.

Depois de responder às dúvidas, inquietações e curiosidades dos seus leitores durante três meses, ele se declara “cansado como se tivesse corrido uma maratona de 100 quilômetros”, mas uma pessoa de sorte por ter compartilhado a experiência com seus seguidores.

“Não acredito que possamos repeti-lo, se tiver de fazê-lo de novo, morro”, confessou o autor da trilogia 1Q84, que não exclui a possibilidade de voltar a fazer algo parecido baseado num novo formato.

Em sua mensagem de despedida, o escritor admitiu que ainda precisa ler 4.900 mensagens e pede compreensão aos seus remetentes. Enquanto o consultório permaneceu aberto, Murakami respondeu sobre diversos temas, desde música e cinema, aos constantes boatos sobre sua candidatura ao Nobel de Literatura ou sua relação de amor e ódio com os gatos, seu animal favorito.

“Tenho apenas um corpo e meus olhos já estão cansados”, escreveu ele, desculpando-se, e acrescentou que lerá todos os comentários acumulados porque é sua “responsabilidade”. Uma vez finalizada sua tarefa, Murakami viajará para algum lugar distante sozinho para dedicar-se ao seu “trabalho original”. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

+ O próximo lançamento

A Alfaguara, editora de Murakami no Brasil, prevê para 2016 o lançamento do livro The Wind-Up Bird Chronicle (Crônicas do Pássaro de Corda, provisório) – publicado nos anos 1990.